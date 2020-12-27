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27 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Zam oranı ortaya çıktı! Milyonların yeni maaşı... Milyonlarca emekli ve memur, Ocak ayının 4'ünde açıklanacak Aralık enflasyonunu bekliyor. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 çıktı. Hal böyle olunca yeni yılda memur, emekli ve memur emeklisine yapılacak zamlarla ilgili önemli bir ipucunu da ortaya çıktı. İşte yeni yılda yapılacak zam oranının detayları... Giriş Tarihi: 27.12.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 08:59
Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyondan fazla memurun Ocak ayında alacakları zam oranları yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
4 Ocak tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'dan bu yana 6 aylık enflasyon da belli olacak.
Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olmuştu. Peki 6 aylık enflasyon yüzde kaç olacak?
Enflasyonun emekliler ve memurlar için önemi ne? Bu sorulara cevap bulmaya çalışalım.
6 AYLIK ENFLASYON KADAR Yeni Asır yazarı Faruk Erdem'in konuyla ilgili yazası şöyle: Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Çünkü, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alırken bu oranlar 6 aylık enflasyon kadar oluyor.