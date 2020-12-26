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PTT müjdeyi verdi! Başvuru yapana anında 1 yıl boyunca 600 TL ödenecek! Başvuru şartları açıklandı
Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan milyonlarca kişiye devlet destek ödemesi yapmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok isim altında yarım ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda başvuranlar doğum yardımı alabiliyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 19:27
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