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27 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR'dan müjde! KPSS şartı olmadan mülakatsız 3500 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları... İŞKUR'dan müjde! KPSS şartı olmadan mülakatsız 3500 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları...
İŞKUR'dan müjde! KPSS şartı olmadan mülakatsız 3500 TL maaşla personel alımı yakından takip ediliyor. İŞKUR tarafından periyodik olarak iş ilanları yayınlanıyor. Pandemi nedeniyle işinden olan veya ekonomik anlamda zor süreç geçirenle ilanları yakından takip ediyor. KPSS şartsız ve mülakatsız alımlar bu dönemde ön plana çıkıyor. Temizlik personeli ve büro elemanı alımları hafta içinde yayınlanmıştı. Başvuru şartları ve detaylarını haberimizde derledik. İşte, KPSS şartı olmadan mülakatsız 3500 TL maaşla personel alımı...
Giriş Tarihi: 27.12.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 15:41
İŞKUR farklı illerde istihdam etmek üzere personel alım ilanları yayınlıyor. Belirli aralıklarla kurum içi ve dışı personel ilanı milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR üzerinde belirli periyodlar ile yayına alınan iş alımları sırasında farklı bünyelerde ve onlarca farklı şehirde istihdam etmek üzere personel alımı olacağının açıklanmasının ardından başvurular araştırılıyor. İŞKUR sınavsız ve mülakatsız personel alımı için yayınladığı ilanlar detaylı şekilde ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, KPSS şartı olmadan mülakatsız 3500 TL maaşla personel alımı...
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞKUR BÜRO MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İŞKUR büro memur alım ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Sağlık probleminin olmaması,
- En az lise mezunu olmak, ( önlisans lisans mezunları için ilanlar da yeralmaktadır)
- İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,
- Office programlarına hakim olmak,
- Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak.
BÜRO MEMUR ALIMI İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Büro memur alım ilanlarına İŞKUR üzerinden kayıt olduktan sonra başvuru yapabilirsin. İŞKUR kaydı olan adaylar ise https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2267 adresi üzerinden kendilerine uygun büro memur alım ilanına başvurularını ileterek başvurularını gerçekleştirebilecek.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI 2021 Çorum Belediye Başkanlığından: İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Çorum Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır.