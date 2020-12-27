İŞKUR'dan müjde! KPSS şartı olmadan mülakatsız 3500 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları...

İŞKUR'dan müjde! KPSS şartı olmadan mülakatsız 3500 TL maaşla personel alımı yakından takip ediliyor. İŞKUR tarafından periyodik olarak iş ilanları yayınlanıyor. Pandemi nedeniyle işinden olan veya ekonomik anlamda zor süreç geçirenle ilanları yakından takip ediyor. KPSS şartsız ve mülakatsız alımlar bu dönemde ön plana çıkıyor. Temizlik personeli ve büro elemanı alımları hafta içinde yayınlanmıştı. Başvuru şartları ve detaylarını haberimizde derledik. İşte, KPSS şartı olmadan mülakatsız 3500 TL maaşla personel alımı...