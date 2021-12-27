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Zam oranı belli oldu! İşsiz kalanlara en az 21.370 TL ödeme! 10 ayda taksit taksit verilecek!

İşsiz kalanlara en az 21.370 TL ödeme! İşsiz vatandaşlara 10 ayda taksit taksit verilecek! İş sahibi olmayan kişilere devlet tarafından ödeme yapılıyor. Vatandaşlar işlerini kaybettikten sonra İŞKUR üzerinden devlet desteği alıyor. Bu ödemeler sayesinde 10 ay boyunca hesaplara para yatacak. İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte artış yaşamıştı. En fazla işsizlik ödeneği, aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

Giriş Tarihi: 27.12.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 10:55
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Zam oranı belli oldu! İşsiz kalanlara en az 21.370 TL ödeme! 10 ayda taksit taksit verilecek!

10 ayda taksit taksit verilecek! İşsiz kalanlar en az 21.370 ödeme! Milyonlarca kişi her yıl İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşı desteklerinden faydalanıyor. 10 ay boyunca yapılacak ödeme toplamda 21.370 TL'yi bulacak. Bu miktar 42 bin TL'ye kadar çıkabilecek. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira olarak belirlendi. İşsizlik ödeneği alabilmek için, işten çıkarılmadan önce son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi gerekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zam oranı belli oldu! İşsiz kalanlara en az 21.370 TL ödeme! 10 ayda taksit taksit verilecek!

İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte yükseliş yaşayacak. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor.

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Zam oranı belli oldu! İşsiz kalanlara en az 21.370 TL ödeme! 10 ayda taksit taksit verilecek!

En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

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Zam oranı belli oldu! İşsiz kalanlara en az 21.370 TL ödeme! 10 ayda taksit taksit verilecek!

İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte yükseliş yaşayacak. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor.

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Zam oranı belli oldu! İşsiz kalanlara en az 21.370 TL ödeme! 10 ayda taksit taksit verilecek!

En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.