27 Aralık 2021, Pazartesi
Zam oranı belli oldu! İşsiz kalanlara en az 21.370 TL ödeme! 10 ayda taksit taksit verilecek!
İşsiz kalanlara en az 21.370 TL ödeme! İşsiz vatandaşlara 10 ayda taksit taksit verilecek! İş sahibi olmayan kişilere devlet tarafından ödeme yapılıyor. Vatandaşlar işlerini kaybettikten sonra İŞKUR üzerinden devlet desteği alıyor. Bu ödemeler sayesinde 10 ay boyunca hesaplara para yatacak. İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte artış yaşamıştı. En fazla işsizlik ödeneği, aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.
Giriş Tarihi: 27.12.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 10:55
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