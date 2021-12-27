Zam oranı belli oldu! İşsiz kalanlara en az 21.370 TL ödeme! 10 ayda taksit taksit verilecek!

10 ayda taksit taksit verilecek! İşsiz kalanlar en az 21.370 ödeme! Milyonlarca kişi her yıl İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşı desteklerinden faydalanıyor. 10 ay boyunca yapılacak ödeme toplamda 21.370 TL'yi bulacak. Bu miktar 42 bin TL'ye kadar çıkabilecek. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira olarak belirlendi. İşsizlik ödeneği alabilmek için, işten çıkarılmadan önce son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi gerekiyor.