27 Aralık 2021, Pazartesi
Başvurular E-Devlet üzerinden! Devletten nakit doğalgaz yardımı geliyor! İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardımı ne zaman?
İhtiyaç sahibi vatandaşlara doğalgaz yardımı! Milyonlarca insanın kullandığı doğalgazda faturaya yardım dönemi başlıyor. E-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla verilecek yardımların ne zaman başlayacağı merak edilen konuların başında geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, verilen kömür yardımının yanı sıra doğalgaz yardımı yapacaklarını vurguladı. Isınma yardımı kapsamında doğal gaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Peki; doğalgaz yardımı ne zaman başlayacak? Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 13:44
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