Başvurular E-Devlet üzerinden! Devletten nakit doğalgaz yardımı geliyor! İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardımı ne zaman?

Bu tarihten sonraki 8 aylık sürecin, Kovid-19 salgınının yoğun yaşandığı bir döneme denk geldiğini hatırlatan Yanık, "Türkiye, pandemi sürecini çok iyi yönetti. Hem ücretsiz sağlık desteğinin sağlanması hem ekonomik anlamda çalışan ve işveren kesimin desteklenmesiyle çok önemli bir dönem geçirildi." dedi.