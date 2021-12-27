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Haberler Galeri Başvurular E-Devlet üzerinden! Devletten nakit doğalgaz yardımı geliyor! İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardımı ne zaman?

Başvurular E-Devlet üzerinden! Devletten nakit doğalgaz yardımı geliyor! İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardımı ne zaman?

İhtiyaç sahibi vatandaşlara doğalgaz yardımı! Milyonlarca insanın kullandığı doğalgazda faturaya yardım dönemi başlıyor. E-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla verilecek yardımların ne zaman başlayacağı merak edilen konuların başında geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, verilen kömür yardımının yanı sıra doğalgaz yardımı yapacaklarını vurguladı. Isınma yardımı kapsamında doğal gaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Peki; doğalgaz yardımı ne zaman başlayacak? Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 13:44
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Başvurular E-Devlet üzerinden! Devletten nakit doğalgaz yardımı geliyor! İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardımı ne zaman?

Devletten ihtiyaç sahiplerine nakit doğalgaz yardımı! Doğalgaz yardımı ne zaman başlayacak? Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? Her yıl binlerce kişinin faydalandığı kömür yardımının yanı sıra doğalgazda da yardım geliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara, yapılan başvuru sonucunda devlet yardımı verilecek. Müjdeli haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu.

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Başvurular E-Devlet üzerinden! Devletten nakit doğalgaz yardımı geliyor! İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardımı ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık müjdeli haberi duyurdu. Bakan Yanık yaptığı açıklamada, bakanlığın 21 Nisan 2021 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ayrıldığını anımsattı.

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Başvurular E-Devlet üzerinden! Devletten nakit doğalgaz yardımı geliyor! İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardımı ne zaman?

Bu tarihten sonraki 8 aylık sürecin, Kovid-19 salgınının yoğun yaşandığı bir döneme denk geldiğini hatırlatan Yanık, "Türkiye, pandemi sürecini çok iyi yönetti. Hem ücretsiz sağlık desteğinin sağlanması hem ekonomik anlamda çalışan ve işveren kesimin desteklenmesiyle çok önemli bir dönem geçirildi." dedi.

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Başvurular E-Devlet üzerinden! Devletten nakit doğalgaz yardımı geliyor! İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardımı ne zaman?

Yanık, sosyal hizmetler bakımından, temelde engelli, yaşlı, kadın ve çocuk başlıklarında ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

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Başvurular E-Devlet üzerinden! Devletten nakit doğalgaz yardımı geliyor! İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardımı ne zaman?

Yeni yılda da ihtiyaç sahiplerine yönelik yakacak yardımlarının süreceğini belirten Yanık, şunları kaydetti: