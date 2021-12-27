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Haberler Galeri Türk Lirası olan cebini dolduracak! 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi ne kadar kazandırır? Banka banka faiz oranları

Türk Lirası olan cebini dolduracak! 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi ne kadar kazandırır? Banka banka faiz oranları

32 günlük mevduat faizi ne kadar kazandırır? Geçtiğimiz günlerde 18 lirayı gören dolar kuru, Başkan Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamalarının 10 liraya kadar gerilemişti. Ekonomik tedbirlerin ardından dövizden kaçış başladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı "Kur Korumalı TL Mevduatı" ürününün hayata geçirilmesinin ardından bankaların mevduat faiz oranları araştırılmaya başlandı. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi ne kadar kazandırır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2021 10:22
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Türk Lirası olan cebini dolduracak! 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi ne kadar kazandırır? Banka banka faiz oranları

Türk Lirası olan cebini dolduracak! Döviz kurlarında yaşanan sert düşüş ile birlikte Türk Lirası yatırımları hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik yaptığı açıklamaların ardından döviz kurları yönünü aşağı çevirdi. Mevduata yönelerek yatırım yapmayı hedefleyen vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranlarını merka ediyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi ne kadar kazandırır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk Lirası olan cebini dolduracak! 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi ne kadar kazandırır? Banka banka faiz oranları

"KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT" HAYATA GEÇİRİLDİ

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat"ürünü hayata geçirildi. 3 aydan 12 aya kadar değişen vadelerle bağlanarak hem sabit mevduat faizi hem de kur farkı oluşması halinde farkın hesaba yansıtılmasına karar verildi. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ı seçenlere mevduattan herhangi bir kesinti yapılmayacak, bu ürüne stopaj uygulanmayacak.

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Türk Lirası olan cebini dolduracak! 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi ne kadar kazandırır? Banka banka faiz oranları

KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT SİSTEMİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yurt içine yerleşik gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Tüzel kişiler bu sisteme dahil olamayacak.

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Türk Lirası olan cebini dolduracak! 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi ne kadar kazandırır? Banka banka faiz oranları

VADEDEN ÖNCE HESAPTAN PARA ÇEKİLEBİLİR Mİ, ÇEKİLİRSE NEMA ALINABİLİR Mİ?

Vadeden önce hesaptan para çekilebilir ancak destekten fayda sağlanamaz. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap, vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

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Türk Lirası olan cebini dolduracak! 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi ne kadar kazandırır? Banka banka faiz oranları

TASARRUF SAHİBİNE GETİRİSİ NE OLACAK?

Gerçek kişilerin Türk lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak.