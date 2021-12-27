Türk Lirası olan cebini dolduracak! 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi ne kadar kazandırır? Banka banka faiz oranları

32 günlük mevduat faizi ne kadar kazandırır? Geçtiğimiz günlerde 18 lirayı gören dolar kuru, Başkan Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamalarının 10 liraya kadar gerilemişti. Ekonomik tedbirlerin ardından dövizden kaçış başladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı "Kur Korumalı TL Mevduatı" ürününün hayata geçirilmesinin ardından bankaların mevduat faiz oranları araştırılmaya başlandı. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi ne kadar kazandırır? İşte haberin detayları...