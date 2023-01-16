HaberlerGaleriZam oranı %57'yi aşacak! Emekli Ocak ayında kanatlanacak! Refah payı, intibak, ek zam ve kümülatif artış! 3.500, 4000, 5000, 6000, 6550 TL maaş alanlar...
Zam oranı %57'yi aşacak! Emekli Ocak ayında kanatlanacak! Refah payı, intibak, ek zam ve kümülatif artış! 3.500, 4000, 5000, 6000, 6550 TL maaş alanlar...
SON DAKİKA! Milyonlarca emekli, dul ve yetime zamlı maaş ödemeleri yarın itibariyle hesaplarda olacak. SSK'lılar 26 Ocak tarihine kadar zamlı maaş ödemelerini hesaplarında görecek. Bağ-Kur emeklileri ise maaş ödemelerini 25'i ile 28'i arasında yeni ödemelerini alacak. Ödemeler tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde alınacak. İşte, emekli maaş ödemeleri için son gelişmeler!