Zam oranı %57’yi aşacak! Emekli Ocak ayında kanatlanacak! Refah payı, intibak, ek zam ve kümülatif artış! 3.500, 4000, 5000, 6000, 6550 TL maaş alanlar...

Emekli maaş zammı için detaylar son dakika olarak belli olmuştu. Emekli ve memur maaşlarına 2023 yılı için yüzde 30 olarak zam uygulanacak. Refah payı düzenlemesiyle artırılan emekli aylıkları yarından itibaren hesaplarda olacak. SSK'lılar emekli aylık ödemelerini ilk alanlar olacak. Bazı artışlar ile meslek gruplarında maaş zam oranı yüzde 57'yi aşanlar olacak. En düşük emekli maaşı ise 2023 yılı için 5.500 TL olarak uygulanacak. Memur emeklilerine ise çifte zam farkı ödenecek. İşte emekli maaş ödemeleri için son gelişmeler!