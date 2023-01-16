Formu doldurarak aylık 6 bin 346 lira cep harçlığı kazanabilirsiniz! İŞKUR'dan iş arayanlara destek! Başvuru şartları...

İŞKUR tarafından mesleki deneyim kazanılması amacıyla yeni programlar devreye alınıyor. İşbaşı Eğitim Programları ile mesleki deneyim kazandırılırken, gelir fırsatı da sağlanıyor. Mesleki eğitim kursları ile meslek sahibi olmayanlara imkanlar tanınıyor. Eğitim programından yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, İşbaşı Eğitim Programlarından yararlanmak için detaylar!