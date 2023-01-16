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Haberler Galeri İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler? TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023?

İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler? TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023?

"TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının gelmesinin ardından okullara yapılacak temizlik ve güvenlik personeli alımları için detaylar merak ediliyor. Peki, TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler?

Giriş Tarihi: 16.01.2023 17:42 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:31
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İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler? TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023?

"TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR TYP işçi personel alımı ilanları Toplum Yararına program kapsamında bakanlık bünyesine bağlı kurumlara çeşitli pozisyonlarda çalışmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler?

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İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler? TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023?

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI İLANLARI

MEB bünyesinde alınacak destek personeline ilişkin ilan henüz yayımlanmadı. Bu yıl da kısa zaman içerisinde başvuru ve yerleştirme sürecinin gerçekleşmesi bekleniyor.

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İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler? TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023?

İŞKUR personel alımı genel başvuru şartları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

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İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler? TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023?

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

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İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler? TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023?

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,