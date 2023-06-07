Zam mesaisi başladı! Memur maaşı, emekli aylığı artışı ile asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücret zammı, memur maaşı ve emekli aylığı artışlarıyla ilgili gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Bakan Vedat Işıkhan, ilk kabine toplantısının ardından seçim döneminde asgari ücretliye, memura, emekliye verilen sözleri hayata geçirmek için kolları sıvadı. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Memur maaşı ve emekli aylıklarındaki artış ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 07.06.2023 08:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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