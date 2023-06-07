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Haberler Galeri 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz EVLİLİK KREDİSİ 2023 şartları neler?

150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz EVLİLİK KREDİSİ 2023 şartları neler?

"150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?" gibi soruların cevabı araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Başvuru yapmak isteyen kişiler konuya dair detayları sorguluyor. Evlilik kredisinin kaynağını ise kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Peki, evlilik kredisi başvuruları başladı mı? İşte 150 bin TL evlilik kredisi son durum 2023!

Giriş Tarihi: 07.06.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 09:31
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150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz EVLİLİK KREDİSİ 2023 şartları neler?

"Evlilik kredisi başvuru şartları neler?" sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası araştırılıyor. Faizsiz evlilik kredisi hakkında detaylar merak konusu oluyor. Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." demişti. Peki, evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz EVLİLİK KREDİSİ 2023 şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Başkan Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

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150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz EVLİLİK KREDİSİ 2023 şartları neler?

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

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150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz EVLİLİK KREDİSİ 2023 şartları neler?

EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI

Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

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150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz EVLİLİK KREDİSİ 2023 şartları neler?

Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak