150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz EVLİLİK KREDİSİ 2023 şartları neler?

"150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?" gibi soruların cevabı araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Başvuru yapmak isteyen kişiler konuya dair detayları sorguluyor. Evlilik kredisinin kaynağını ise kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Peki, evlilik kredisi başvuruları başladı mı? İşte 150 bin TL evlilik kredisi son durum 2023!