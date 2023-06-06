06 Haziran 2023, Salı
5 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak - Mayıs arası enflasyon farkı açıklandı mı?
"5 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon farkının ne kadar olduğu, memur ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Açıklanan mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerin 5 aylık zammı belli oldu. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak - Mayıs arası enflasyon farkı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 06.06.2023 21:24
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