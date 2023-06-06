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5 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak - Mayıs arası enflasyon farkı açıklandı mı?

"5 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon farkının ne kadar olduğu, memur ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Açıklanan mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerin 5 aylık zammı belli oldu. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak - Mayıs arası enflasyon farkı açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2023 21:24
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5 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak - Mayıs arası enflasyon farkı açıklandı mı?

"5 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak - Mayıs arası enflasyon farkı açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon verileri memur ve emeklileri yakından ilgilendirmeye devam ediyor. "Enflasyon farkına göre memur ve emekli zammı ne kadar olacak?" sorusu her ay açıklanan enflasyon verisiyle biraz daha netleşiyor. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak - Mayıs arası enflasyon farkı açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak - Mayıs arası enflasyon farkı açıklandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,04 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 39,59 oldu.

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5 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak - Mayıs arası enflasyon farkı açıklandı mı?

5 aylık enflasyon yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor.

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5 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak - Mayıs arası enflasyon farkı açıklandı mı?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

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5 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak - Mayıs arası enflasyon farkı açıklandı mı?

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu.