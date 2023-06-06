"5 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak - Mayıs arası enflasyon farkı açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon verileri memur ve emeklileri yakından ilgilendirmeye devam ediyor. "Enflasyon farkına göre memur ve emekli zammı ne kadar olacak?" sorusu her ay açıklanan enflasyon verisiyle biraz daha netleşiyor. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak - Mayıs arası enflasyon farkı açıklandı mı?