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Haberler Galeri Zabıta memuru alım ilanı yayımlandı! 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler?

Zabıta memuru alım ilanı yayımlandı! 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler?

2020'nin ilk zabıta memuru alımı ilanı yayımlandı. Beykoz Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre, kadın erkek toplam 40 adet zabıta memuru alımı yapılacak. KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşıyan adaylar başvurularını gerçekleştirebilecekler. Beykoz Belediyesi tarafından başvuru ve sınava dair tüm detaylar paylaşıldı. Peki, 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler? Zabıta alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 21.04.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 16:39
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Zabıta memuru alım ilanı yayımlandı! 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler?

Zabıta memuru alımı şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak? Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere toplam 50 adet zabıta memuru alımı yapılacak. Alımlar, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla gerçekleştirilecek. İlanın yaıymlanmasının ardından başvuruların ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler? Zabıta alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

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Zabıta memuru alım ilanı yayımlandı! 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler?

BEYKOZ BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI ŞARTLARI NELER?

GENEL ŞARTLAR:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

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Zabıta memuru alım ilanı yayımlandı! 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler?

* Türk vatandaşı olmak.

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

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Zabıta memuru alım ilanı yayımlandı! 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler?

* Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

* İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

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Zabıta memuru alım ilanı yayımlandı! 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler?

ÖZEL ŞARTLAR:

* İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.