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Zabıta memuru alım ilanı yayımlandı! 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler?
2020'nin ilk zabıta memuru alımı ilanı yayımlandı. Beykoz Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre, kadın erkek toplam 40 adet zabıta memuru alımı yapılacak. KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşıyan adaylar başvurularını gerçekleştirebilecekler. Beykoz Belediyesi tarafından başvuru ve sınava dair tüm detaylar paylaşıldı. Peki, 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler? Zabıta alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 21.04.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 16:39
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