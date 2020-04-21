36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların finansal açıdan desteklenmeleri açısından 10.000 TL'ye varan 0,49 faizli kredi desteği için başvurular devam ediyor. Halkı geliri 5.000 TL altında olan bireysel müşterilere verilen destek kredisinin detaylarını sizler için derledik. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 10.000 TL destek kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...