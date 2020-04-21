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36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru nasıl yapılır?
Kamu bankaları tarafından 0,49 faizli 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisi için başvurular devam ediyor. Temel ihtiyaç desteği kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuruların detaylarını araştırıyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından sağlanan destek kredisinin sonuçları açıklanmaya başladı. Peki, 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar....
Giriş Tarihi: 21.04.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 16:05
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