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21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?
Buzağı destekleri yattı mı? Büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için üreticilere verilen buzağı desteklemeleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2019 1. dönem kapsamında yapılması planlanan ödemenin tarihini açıkladı. Üreticilerin merakla araştırdığı 2019 buzağı desteklemelerinin ödeme tarihi belli oldu. Peki, 21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 21.04.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 17:10
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