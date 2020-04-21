21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?

2019 buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı desteklemeleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen buzağı destek ödemelerinin tarihi açıklandı. 2019 1. dönem ödemesi bekleyen ürericiler ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için üreticilere verilen buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman verileck? İşte cevaplar...