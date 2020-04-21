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Haberler Galeri 21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?

21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?

Buzağı destekleri yattı mı? Büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için üreticilere verilen buzağı desteklemeleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2019 1. dönem kapsamında yapılması planlanan ödemenin tarihini açıkladı. Üreticilerin merakla araştırdığı 2019 buzağı desteklemelerinin ödeme tarihi belli oldu. Peki, 21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 17:10
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21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?

2019 buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı desteklemeleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen buzağı destek ödemelerinin tarihi açıklandı. 2019 1. dönem ödemesi bekleyen ürericiler ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için üreticilere verilen buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman verileck? İşte cevaplar...

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21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den buzağı destek ödemelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Pakdemirli, buzağı destek ödemelerine ilişkin "701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?

2019 1. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 1. dönem buzağı desteklerinin 24 Nisan'da ödenmeye başlayacağını bildirdi.

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21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?

Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemelerinin 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'dan sonra ödenmeye başlayacağını aktaran Pakdemirli, "701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

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21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?

BUZAĞI DESTEKLEME ÜCRETİ NE KADAR?

4 ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş

Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş

Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş