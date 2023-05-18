18 Mayıs 2023, Perşembe
Yüzyılın dönüşüm projesi başlıyor! İstanbul pilot bölge seçildi | Bakan Kurum: 2 bölgeye ayırdık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Dönüşümü kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, binaların denetiminin çok daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için pilot olarak İstanbul'dan başlayacaklarını belirtti. Kurum, "İstanbul Dönüşümü" adına başvurularımızın tamamlanmasıyla birlikte inşaat sürecini yürüteceğiz. İstiyoruz, çocuklarımıza, gençlerimize emanet edeceğimiz İstanbul'umuz daha dirençli olsun. Daha güvenli hale gelsin. Bu kapsamda tüm mevzuatları gözden geçiriyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 18.05.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 11:46
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