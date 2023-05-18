Merkez Bankası son dakika açıkladı! Nakit avans için yeni karar! Kredi kartı olanlar dikkat! %30 oranında...

Kredi kartı olanları yakından ilgilendiren karar açıklandı.Merkez Bankası, kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimi ve kuyum harcamaları için yeni düzenleme yaptı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirildi. Nakit avans limitinin düzenleme sonrası azalacağı belirtiliyor. Hal böyle olunca, "Nakit avans neden çekemiyorum?" gibi sorular sorgulanıyor. İşte konu hakkında gelişmeler...