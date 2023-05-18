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Haberler Galeri Merkez Bankası son dakika açıkladı! Nakit avans için yeni karar! Kredi kartı olanlar dikkat! %30 oranında...

Merkez Bankası son dakika açıkladı! Nakit avans için yeni karar! Kredi kartı olanlar dikkat! %30 oranında...

Kredi kartı olanları yakından ilgilendiren karar açıklandı.Merkez Bankası, kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimi ve kuyum harcamaları için yeni düzenleme yaptı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirildi. Nakit avans limitinin düzenleme sonrası azalacağı belirtiliyor. Hal böyle olunca, "Nakit avans neden çekemiyorum?" gibi sorular sorgulanıyor. İşte konu hakkında gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023 09:05
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Merkez Bankası son dakika açıkladı! Nakit avans için yeni karar! Kredi kartı olanlar dikkat! %30 oranında...

Kredi kartı olanları yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Son dönemde kredi kartlarında nakit avans kullanımının artması sonrasında Merkez Bankası tarafından yeni adım atıldı. Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi oldu. İşte, nakit avans kullanımı hakkında son gelişmeler!

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Merkez Bankası son dakika açıkladı! Nakit avans için yeni karar! Kredi kartı olanlar dikkat! %30 oranında...

Kredi kartlarından nakit avans kullanımının son dönemde artması nedeniyle Merkez Bankası yeni bir adım attı.

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Merkez Bankası son dakika açıkladı! Nakit avans için yeni karar! Kredi kartı olanlar dikkat! %30 oranında...

Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi oldu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılındı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirildi.

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Merkez Bankası son dakika açıkladı! Nakit avans için yeni karar! Kredi kartı olanlar dikkat! %30 oranında...

Talimat değişikliğini içeren yazıyı Merkez Bankası dün bankalara gönderdi. Yazıda bireysel kredi kartlarıyla nakit çekimi ve kuyum harcamalarında kredi türüne göre yüzde 30 menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirildiği ifade edildi. Yükümlülüğün başlangıç tarihi bugün olarak bildirildi.

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Merkez Bankası son dakika açıkladı! Nakit avans için yeni karar! Kredi kartı olanlar dikkat! %30 oranında...

Kredi kartları konusunda limitin 50 bin lira üstü olduğu belirtiliyor.