HaberlerGaleriEmekli maaş zammı için yeni oran geldi! SSK, Bağkur, EYT'linin geliri artacak! %20.92 zam hesabı! 7.500, 8.000, 8.500...
Emekli maaş zammı için yeni oran geldi! SSK, Bağkur, EYT'linin geliri artacak! %20.92 zam hesabı! 7.500, 8.000, 8.500...
Emeklilerin Temmuz maaş zammına kısa süre kala yeni veriler gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ilk 6 aylık veriler için ipucunu verdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını etkileyecek zam oranı yeni oran geldi. Kamu işçileri için yapılan %45'lik zam referans olurken, kademeli maaş artışının gündeme gelmesi bekleniyor. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maş zammı yüzde kaç olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Temmuz emekli maaş zammı için detaylar!