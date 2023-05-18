18 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli maaş zammı için yeni oran geldi! SSK, Bağkur, EYT'linin geliri artacak! %20.92 zam hesabı! 7.500, 8.000, 8.500...

Emekli maaş zammı için yeni oran geldi! SSK, Bağkur, EYT'linin geliri artacak! %20.92 zam hesabı! 7.500, 8.000, 8.500...

Emeklilerin Temmuz maaş zammına kısa süre kala yeni veriler gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ilk 6 aylık veriler için ipucunu verdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını etkileyecek zam oranı yeni oran geldi. Kamu işçileri için yapılan %45'lik zam referans olurken, kademeli maaş artışının gündeme gelmesi bekleniyor. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maş zammı yüzde kaç olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Temmuz emekli maaş zammı için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023 12:49 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 16:35
  • 1
  • 28
Emekli maaş zammı için yeni oran geldi! SSK, Bağkur, EYT’linin geliri artacak! %20.92 zam hesabı! 7.500, 8.000, 8.500...

Emekli Temmuz maaş zammı için detaylar netleşmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık enflasyon verileri sonrasında maaş hesaplamaları hız kazandı. Diğer yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anket sonuçlarının açıklanmasının ardından enflasyon beklentisi sonuçlandı. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon, refah payı ve seyyanen artış gibi konuların masaya gelmesi bekleniyor. İşte, emekli maaş zammı için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
Emekli maaş zammı için yeni oran geldi! SSK, Bağkur, EYT’linin geliri artacak! %20.92 zam hesabı! 7.500, 8.000, 8.500...

İŞTE AYLIK TAHMİNLER

Zamda en önemli belirleyici olacak enflasyon verileri için önemli bir ipucu geldi. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 2.41, Haziran için yüzde 2.49 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 20.92 olarak gerçekleşebilecek.

  • 3
  • 28
Emekli maaş zammı için yeni oran geldi! SSK, Bağkur, EYT’linin geliri artacak! %20.92 zam hesabı! 7.500, 8.000, 8.500...

GÖZLER REFAH PAYINDA

Kesin oran 3 Temmuz'da açıklanacak verilerle belli olacak. Ancak artış bununla sınırlı olmayacak. Enflasyon artışına Ocak ayındaki gibi bir refah payı eklenecek. Ayrıca 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere bir kademeli artış yapılması planlanıyor.

  • 4
  • 28
Emekli maaş zammı için yeni oran geldi! SSK, Bağkur, EYT’linin geliri artacak! %20.92 zam hesabı! 7.500, 8.000, 8.500...

İŞÇİ ZAMMI REFERANS OLACAK

Nisan ayı ödeme döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Şimdi de bu tutarın üzerinde olanlara bir iyileştirme söz konusu olacak. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin arası ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı zam belirlenecek. Kademeli ek zammın seyyanen olması beklenirken, oransal bir artış da söz konusu olabilecek. Refah payı ve kademeli ek zam ayrı ayrı yansıtılabileceği gibi, birlikte de uygulanabilecek. Zamlar belirlenirken, kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik artış referans alınacak.

  • 5
  • 28
Emekli maaş zammı için yeni oran geldi! SSK, Bağkur, EYT’linin geliri artacak! %20.92 zam hesabı! 7.500, 8.000, 8.500...

KÖK AYLIĞA YANSIYACAK

Emekliye en az 7 bin 500 lira ödenirken, Temmuz zammı bu tutara değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak. Zammın ardından eğer yeni maaş 7 bin 500 liralık tutarı aşarsa emekli kendi kök maaşı üzerinden ödeme alacak, aşmazsa aylık ödeme 7 bin 500 liraya tamamlanmaya devam edilecek.