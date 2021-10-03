HaberlerGaleriYüzleri güldüren devlet desteği! Karşılıksız 1.100 TL ödeme! Başvurular devam ediyor!
Yüzleri güldüren devlet desteği! Karşılıksız 1.100 TL ödeme! Başvurular devam ediyor!
Ülkemizde yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar devlet destekleri sayesinde rahat bir nefes almaya devam ediyor. Pandemi döneminde başlatılan karşılıksız ödemelerle düzenli aralıklarla 1.100 TL ödeme yapılıyor. Milyonlarca kişinin faydalandığı bu destekler için başvurular hala açık. Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında alınan başvurulardan şartları taşımanız halinde kolaylıkla faydalanabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 03.10.2021 15:50Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 15:52