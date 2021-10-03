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Yüzleri güldüren devlet desteği! Karşılıksız 1.100 TL ödeme! Başvurular devam ediyor!

Ülkemizde yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar devlet destekleri sayesinde rahat bir nefes almaya devam ediyor. Pandemi döneminde başlatılan karşılıksız ödemelerle düzenli aralıklarla 1.100 TL ödeme yapılıyor. Milyonlarca kişinin faydalandığı bu destekler için başvurular hala açık. Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında alınan başvurulardan şartları taşımanız halinde kolaylıkla faydalanabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 03.10.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 15:52
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Yüzleri güldüren devlet desteği! Karşılıksız 1.100 TL ödeme! Başvurular devam ediyor!

Devletten yüzleri güldüren destekler gelmeye devam ediyor. Her yıl vatandaşlara binlerce lira ödeme yapılırken bu karşılıksız destekler sayesinde ihtiyaç sahipleri rahat bir nefes alıyor. Vatandaşlara 1.100 TL ödeme yapılıyor. Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında milyarlarca lira nakdi yardım yapıldı. Bu başvurular E-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

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Yüzleri güldüren devlet desteği! Karşılıksız 1.100 TL ödeme! Başvurular devam ediyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2.3 milyar lira nakdi yardım yapıldığını söyledi.

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Yüzleri güldüren devlet desteği! Karşılıksız 1.100 TL ödeme! Başvurular devam ediyor!

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında son olarak 5 binden fazla haneye 1.100'er lira olmak üzere toplamda 5.3 milyon lirayı geçen ödeme yapıldığını anlatan Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı Faz 1, Faz 2, Faz 3, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile 7.2 milyon tekil haneye destek ulaştırdık" dedi.

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Yüzleri güldüren devlet desteği! Karşılıksız 1.100 TL ödeme! Başvurular devam ediyor!

1.100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan'da e-Devlet'ten başvuruların alınmaya başlandığını belirten Yanık, şu bilgileri verdi:

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Yüzleri güldüren devlet desteği! Karşılıksız 1.100 TL ödeme! Başvurular devam ediyor!

Başvurular, öncelikle merkezi veri tabanları üzerinden temin edilen bilgilerle ön eleme kriterlerine tabi tutuluyor.