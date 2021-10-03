03 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Renault – Seat – Opel - Toyota! En uygun 150 bin TL altı ikinci el otomobiller! Her modelden bulunuyor…

Renault – Seat – Opel - Toyota! En uygun 150 bin TL altı ikinci el otomobiller! Her modelden bulunuyor…

Sıfır araç almaya bütçesi denk gelmeyen vatandaşlar, ikinci el otomobillere yöneliyor. Ülkemizde hareketli bir ikinci el araç piyasası olduğu biliniyor. İnternet üzerinden veya galerilerden ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar, modellere göre de tercih yapabiliyor. Bütçelerine uygun otomobil almak isteyenler için 150 bin TL altı ikinci el araç fiyatlarını derledik. Her modelden ve yaş grubundan araçları inceleyebilirsiniz. İşte otomobil piyasasının ikinci el fiyatlarında son durum!

Giriş Tarihi: 03.10.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 12:40
  • 1
  • 15
Renault – Seat – Opel - Toyota! En uygun 150 bin TL altı ikinci el otomobiller! Her modelden bulunuyor…

Günümüzün temel ihtiyaçlarından birisi olarak görülen otomobiller ülkemizde de çok seviliyor. Özellikle ikinci el araç piyasası bir hayli hareketli oluyor. İkinci el araç almak veya satmak isteyenler de piyasayı yakından takip ediyor. Sıfır araç almaya bütçesi yetmeyen kişiler ikinci ele yöneliyor. Piyasada ortalama 150 bin TL altına birçok farklı model bulunuyor. Renault, Seat, Opel, Toyota gibi birbirinden farklı araç marka ve modellerine ikinci el piyasasında sıklıkla rastlayabilirsiniz. İşte; en uygun 150 bin TL altına ikinci el otomobiller!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Renault – Seat – Opel - Toyota! En uygun 150 bin TL altı ikinci el otomobiller! Her modelden bulunuyor…

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 FSI MİDLİNE

2006 model

Benzin

Manuel

101.500 km'de

121.500 TL

  • 3
  • 15
Renault – Seat – Opel - Toyota! En uygun 150 bin TL altı ikinci el otomobiller! Her modelden bulunuyor…

SKODA OCTAVİA 1.4 TSI Ambiente

2011 model

Benzin

Manuel

149.800 km'de

  • 4
  • 15
Renault – Seat – Opel - Toyota! En uygun 150 bin TL altı ikinci el otomobiller! Her modelden bulunuyor…

SEAT LEON 1.4 TSI FR

2012

Benzin

Manuel

129.000 km'de

143.000 TL

  • 5
  • 15
Renault – Seat – Opel - Toyota! En uygun 150 bin TL altı ikinci el otomobiller! Her modelden bulunuyor…

RENAULT MEGANE 1.6 Touch Plus

2015 model

Benzin

Manuel

28.0000 km'de

142.000 TL