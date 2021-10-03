03 Ekim 2021, Pazar
Renault – Seat – Opel - Toyota! En uygun 150 bin TL altı ikinci el otomobiller! Her modelden bulunuyor…
Sıfır araç almaya bütçesi denk gelmeyen vatandaşlar, ikinci el otomobillere yöneliyor. Ülkemizde hareketli bir ikinci el araç piyasası olduğu biliniyor. İnternet üzerinden veya galerilerden ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar, modellere göre de tercih yapabiliyor. Bütçelerine uygun otomobil almak isteyenler için 150 bin TL altı ikinci el araç fiyatlarını derledik. Her modelden ve yaş grubundan araçları inceleyebilirsiniz. İşte otomobil piyasasının ikinci el fiyatlarında son durum!
Giriş Tarihi: 03.10.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 12:40
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