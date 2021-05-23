HaberlerGaleriYüzleri güldürecek, faizler sıfırlandı! 50 bin TL krediye 12 ay vade imkanı! Citroen, Fiat, Kia, Opel...
Yüzleri güldürecek, faizler sıfırlandı! 50 bin TL krediye 12 ay vade imkanı! Citroen, Fiat, Kia, Opel...
Koronavirüs salgını sürecinde araba satışları dalgalı seyir izledi. Çip krizi sonrasında sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklık sonrasında ikinci el arabaya talep artmıştı. Hal böyle olunca fiyatlar neredeyse iki katı oranında artış gösterdi. Nisan ayında otomobil markalarının düzenledikleri kampanyalar sonrasında satışlar canlandı. Araba almak isteyenler Mayıs ayında firmaların düzenleyeceği kampanyaları bekliyor. Bazı modellerde sıfır faiz kampanyası ise oldukça ilgi görüyor. İşte, Citroen, Fiat, Kia, Opel sıfır faizli araba kampanyaları...
Giriş Tarihi: 23.05.2021 20:08Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 20:08