Yüzleri güldürecek, faizler sıfırlandı! 50 bin TL krediye 12 ay vade imkanı! Citroen, Fiat, Kia, Opel...

Sıfır faizli araba kampanyası oldukça ilgi görüyor. Araba sahibi olmak isteyenler fiyatların ne zaman normale döneceği yönündeki araştırmaları sürüyor. Fiat markası, en çok satılan üç modelinde sıfır faizli kredi imkanı sunarak, satışlarını arttırmayı hedefliyor. KIA ise bu kampanyaya, tüm model araçları ile dahil oluyor. Nisan ayı son günlerinde başlayan sıfır faizli araba kampanyaları Mayıs ayında devam ediyor. Pandemi döneminde araba satışları eksi yönde ilerledi. Satıcılar zararlarını telafi etmek için bazı modellerinde sıfır faiz kampanyası düzenledi. İşte, Citroen, Fiat, Kia, Opel...