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Yüzleri güldürecek, faizler sıfırlandı! 50 bin TL krediye 12 ay vade imkanı! Citroen, Fiat, Kia, Opel...

Koronavirüs salgını sürecinde araba satışları dalgalı seyir izledi. Çip krizi sonrasında sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklık sonrasında ikinci el arabaya talep artmıştı. Hal böyle olunca fiyatlar neredeyse iki katı oranında artış gösterdi. Nisan ayında otomobil markalarının düzenledikleri kampanyalar sonrasında satışlar canlandı. Araba almak isteyenler Mayıs ayında firmaların düzenleyeceği kampanyaları bekliyor. Bazı modellerde sıfır faiz kampanyası ise oldukça ilgi görüyor. İşte, Citroen, Fiat, Kia, Opel sıfır faizli araba kampanyaları...

Giriş Tarihi: 23.05.2021 20:08 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 20:08
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Yüzleri güldürecek, faizler sıfırlandı! 50 bin TL krediye 12 ay vade imkanı! Citroen, Fiat, Kia, Opel...

Sıfır faizli araba kampanyası oldukça ilgi görüyor. Araba sahibi olmak isteyenler fiyatların ne zaman normale döneceği yönündeki araştırmaları sürüyor. Fiat markası, en çok satılan üç modelinde sıfır faizli kredi imkanı sunarak, satışlarını arttırmayı hedefliyor. KIA ise bu kampanyaya, tüm model araçları ile dahil oluyor. Nisan ayı son günlerinde başlayan sıfır faizli araba kampanyaları Mayıs ayında devam ediyor. Pandemi döneminde araba satışları eksi yönde ilerledi. Satıcılar zararlarını telafi etmek için bazı modellerinde sıfır faiz kampanyası düzenledi. İşte, Citroen, Fiat, Kia, Opel...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yüzleri güldürecek, faizler sıfırlandı! 50 bin TL krediye 12 ay vade imkanı! Citroen, Fiat, Kia, Opel...

SIFIR FAİZ KREDİ İMKANI

Nisan ayının son gününde başlayan ve Mayıs ayının 17'sine kadar devam eden tam kapanma sürecinde birçok otomobil üreticisi satışlarında düşüş yaşadı. Yaşanan bu düşüşle beraber zararlarını telafi etmek isteyen otomobil üreticileri, çeşitli araç modellerinde sıfır faizli kredi imkanı sunacaklarını açıkladı.

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Yüzleri güldürecek, faizler sıfırlandı! 50 bin TL krediye 12 ay vade imkanı! Citroen, Fiat, Kia, Opel...

Otomobil üreticileri, pandemi sebebiyle düşen satışlarını geçen yılların satış rakamlarına denkleyebilmek için çeşitli kampanyalarla kullanıcıları desteklemeye çalışıyor. Üreticiler, kendi karlarından fedakarlık yaparak sıfır faiz imkanıyla araç satışını Mayıs ayının sonuna kadar destekleyeceklerini bildirdi.

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Yüzleri güldürecek, faizler sıfırlandı! 50 bin TL krediye 12 ay vade imkanı! Citroen, Fiat, Kia, Opel...

2021 Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek olan kampanyaya dahil olan markalar arasında; Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Fiat ve Renault gibi üreticiler yer alıyor.

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Yüzleri güldürecek, faizler sıfırlandı! 50 bin TL krediye 12 ay vade imkanı! Citroen, Fiat, Kia, Opel...

Sıfır faizle kredi imkanı sunan markalar

CITROEN'DE 3 MODEL

Mayıs ayı kampanyasına dahil olan Citroen, C3 model otomobillerini 167 Bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Buna göre C3 model araç satın alacak olan müşteriler 50 Bin TL'lik krediyi 12 ay vadede sıfır faizli kullanabilecek. Citroen Yeni C4 için ise lansmana özel 219 bin TL'den başlayan fiyatını açıkladı. Bu araç için de 12 ay vadeli, 0,99 faizli 60 Bin TL kredi verileceği ilan edildi.