Marketler için flaş karar. Onaylandığı anda raflarda olmayacak. BİM, ve A101 bundan sonra farklı günlerde yayımlayacak. Marketlerin en çok satış yaptığı aktüel ürünler gününde değişiklik yaşandı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle A101 ve BİM artık aktüel ürünler yayımladığı günleri değiştirdi. 81 ildeki binlerce şubesiyle satışlarına devam eden BİM ve ŞOK marketler zinciri aldığı yeni kararı internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaştı. Bilindiği üzere tüm Türkiye'de hafta sonu tam kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.