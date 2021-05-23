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Marketler için flaş karar! Onaylandığı anda raflarda olmayacak! BİM, ve A101 bundan sonra...
Türkiye'de hizmet veren büyük market zincirleri birçok ürün satışı gerçekleştiriyor. Vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu aktüel ürünlerini yakından takip ediyor. Fırsatları kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise aktüel ürün kataloğunda yer alan tüm fırsatları anbean hem sosyal medya hesaplarından hem de internet siteleri üzerinden takip ediyor. Alınan karar sonrasında BİM ve ŞOK değişikliğe gidildi. Marketler hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrasında günlerini değiştirdi.
Giriş Tarihi: 23.05.2021 19:00 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 19:00
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