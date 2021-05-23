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Marketler için flaş karar! Onaylandığı anda raflarda olmayacak! BİM, ve A101 bundan sonra...

Türkiye'de hizmet veren büyük market zincirleri birçok ürün satışı gerçekleştiriyor. Vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu aktüel ürünlerini yakından takip ediyor. Fırsatları kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise aktüel ürün kataloğunda yer alan tüm fırsatları anbean hem sosyal medya hesaplarından hem de internet siteleri üzerinden takip ediyor. Alınan karar sonrasında BİM ve ŞOK değişikliğe gidildi. Marketler hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrasında günlerini değiştirdi.

Giriş Tarihi: 23.05.2021 19:00 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 19:00
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Marketler için flaş karar! Onaylandığı anda raflarda olmayacak! BİM, ve A101 bundan sonra...

Marketler için flaş karar. Onaylandığı anda raflarda olmayacak. BİM, ve A101 bundan sonra farklı günlerde yayımlayacak. Marketlerin en çok satış yaptığı aktüel ürünler gününde değişiklik yaşandı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle A101 ve BİM artık aktüel ürünler yayımladığı günleri değiştirdi. 81 ildeki binlerce şubesiyle satışlarına devam eden BİM ve ŞOK marketler zinciri aldığı yeni kararı internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaştı. Bilindiği üzere tüm Türkiye'de hafta sonu tam kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marketler için flaş karar! Onaylandığı anda raflarda olmayacak! BİM, ve A101 bundan sonra...

BİM'de artık cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler pazartesi gününden itibaren raflarda oluyor.

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Marketler için flaş karar! Onaylandığı anda raflarda olmayacak! BİM, ve A101 bundan sonra...

GÜNLERİ DEĞİŞTİ

BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu.

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Marketler için flaş karar! Onaylandığı anda raflarda olmayacak! BİM, ve A101 bundan sonra...

ŞOK'ta ise cumartesi günü satışta olan ürünler cuma gününden itibaren satışa sunuluyor.

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Marketler için flaş karar! Onaylandığı anda raflarda olmayacak! BİM, ve A101 bundan sonra...

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.