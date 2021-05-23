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5 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...
İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplu sözleşme sonrasında emeklilerin beklediği intibak konusunun masaya gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi talep edilecek. 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşlara uygulanan intibak düzenlemesinin benzerinin, 2000 yılı sonrasında olanlar içinde talep ediliyor. İşte, intibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...
Giriş Tarihi: 23.05.2021 20:41 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 20:41
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