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Haberler Galeri 5 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...

5 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...

İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplu sözleşme sonrasında emeklilerin beklediği intibak konusunun masaya gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi talep edilecek. 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşlara uygulanan intibak düzenlemesinin benzerinin, 2000 yılı sonrasında olanlar içinde talep ediliyor. İşte, intibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...

Giriş Tarihi: 23.05.2021 20:41 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 20:41
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5 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...

İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli intibak zammı hakkında gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. 2000 yılı sonrasında olan vatandaşlar, öncesinde getirilen intibak düzenlemesinin benzerinin kendileri içinde uygulanmasını istiyor. Bu yaz görüşmeleri başlayacak toplu sözleşme sırasında intibak düzenlemesinin masada olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, intibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...

Milyonlarca emeklinin beklentisi olan intibak, bu yaz yeniden gündeme oturacak. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de taşınacak.

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5 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...

Bu talep, Memur-Sen tarafından önceki toplu sözleşmeye taşınmış ancak karara bağlanmamıştı. Memur emeklileri, Memur-Sen'in bu yaz yapılacak toplu sözleşmeye de aynı talebi taşımasını bekliyor.

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5 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...

YENİDEN MASADA

Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

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5 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...

Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. Toplu sözleşmeden çıkacak karar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de umut olacak. Bu durumda onlara da intibak için yasa çıkarılması gündeme gelecek.