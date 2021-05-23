5 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...

İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli intibak zammı hakkında gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. 2000 yılı sonrasında olan vatandaşlar, öncesinde getirilen intibak düzenlemesinin benzerinin kendileri içinde uygulanmasını istiyor. Bu yaz görüşmeleri başlayacak toplu sözleşme sırasında intibak düzenlemesinin masada olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, intibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...