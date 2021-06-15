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Haberler Galeri Yüzler gülecek, zam müjdesi geldi! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat...

Yüzler gülecek, zam müjdesi geldi! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat...

Milyonlarca emekli maaşlarına ek olarak 3 yılda bir promosyon ödemesi alıyor. Bankalar tarafından ödenen promosyon ödemelerinde yeni yılda değişiklik yaşandı. Haziran ayına geldiğimiz dönemde bankalar arasında promosyon rekabeti yaşanıyor. Uzmanlar ise emeklileri seçimlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Promosyon miktarları bankalara göre değişiklik gösterebiliyor. İşte, emekliler için promosyon miktarları...

Giriş Tarihi: 15.06.2021 20:07 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 20:07
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Yüzler gülecek, zam müjdesi geldi! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat...

2017 yılında emeklilere ödenen promosyon ödemeleri derin nefes aldırıyor. Kamu bankalarıyla birlikte özel bankalardan maaşını alan emekliler için de promosyon ödemeleri başlatıldı. Milyonlarca emekli maaşlarını istedikleri bankaya taşıyarak ek gelir kazanma fırsatı yakalıyor. 3 yılda bir verilen taahhüt ile maaşlarını taşıyanlar ödemeden yararlanıyor. Maaş tutarlarına göre ödeme miktarları değişebiliyor. 2.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapan bankalar bulunuyor. En yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar sorgulanmaya başladı. İşte, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yüzler gülecek, zam müjdesi geldi! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat...

2017 yılının Mart ayı ile birlikte emekliler için önemli bir ek gelir imkanı sağlandı. Kamu bankalarıyla birlikte özel bankalardan maaşını alan emekliler için de promosyon ödemeleri başlatıldı.

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Yüzler gülecek, zam müjdesi geldi! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat...

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Sosyal Güvenlik Kurumu özel ve kamu bankalarıyla bir sözleşme imzalayarak emeklilere 3 yılda bir promosyon ödenmesinin yolunu açtı. Böylece emekliler ilk promosyonlarını 2017 yılının Mart ayında aldılar.

YENİYE MAAŞLA BİRLİKTE

O tarihten bu yana her emekli ve yeni emekli olan sigortalılar bankalardan promosyon alıyor. Promosyon protokolüne göre emeklilerin aynı bankadan 3 yıl boyunca maaşını alma sözü vermesi yetiyor.

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Yüzler gülecek, zam müjdesi geldi! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat...

Bu dönemde ilk promosyonu 2017 yılında alan emekliler ikinci promosyonlarını da geçen yıl almışlardı. Daha sonra 2018 yılında alanlar bu yıl 2019 yılında alanlar ise 2022'de ikinci promosyonlarını alacak.

Yeni emekli olan sigortalılar ise ilk maaşlarını çekerken banka ile sözleşme imzalayarak promosyonlarını da alıyorlar. Bu süre içinde promosyon miktarları da artmış oldu.

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Yüzler gülecek, zam müjdesi geldi! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat...

PROMOSYONLAR DEĞİŞTİ, 2 BİN TL'YE ÇIKAN BİLE VAR

Promosyonun tek şartı 3 yıl maaş söz olurken bankalar kampanyalarla yarışa girdi. Düzenlenen kampanyalarla promosyon miktarı 2 bin lirayı bile bulurken yarış emeklilere yeni fırsatlar doğurdu.

Şu anda maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. 3 banka ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti.