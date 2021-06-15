Yüzler gülecek, zam müjdesi geldi! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat...

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Sosyal Güvenlik Kurumu özel ve kamu bankalarıyla bir sözleşme imzalayarak emeklilere 3 yılda bir promosyon ödenmesinin yolunu açtı. Böylece emekliler ilk promosyonlarını 2017 yılının Mart ayında aldılar.

YENİYE MAAŞLA BİRLİKTE

O tarihten bu yana her emekli ve yeni emekli olan sigortalılar bankalardan promosyon alıyor. Promosyon protokolüne göre emeklilerin aynı bankadan 3 yıl boyunca maaşını alma sözü vermesi yetiyor.