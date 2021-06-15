15 Haziran 2021, Salı
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Yüzler gülecek, zam müjdesi geldi! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat...
Milyonlarca emekli maaşlarına ek olarak 3 yılda bir promosyon ödemesi alıyor. Bankalar tarafından ödenen promosyon ödemelerinde yeni yılda değişiklik yaşandı. Haziran ayına geldiğimiz dönemde bankalar arasında promosyon rekabeti yaşanıyor. Uzmanlar ise emeklileri seçimlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Promosyon miktarları bankalara göre değişiklik gösterebiliyor. İşte, emekliler için promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 15.06.2021 20:07 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 20:07
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