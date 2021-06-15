Almayan pişman oldu! Fırsat beklenmeyen anda geldi! Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...

Pandemi döneminde araba almak isteyenlerin sayısı arttı. 12 ay vade ile 50 bin TL için faizsiz kredi kullanımı mümkün. Araba almak isteyenler yüzü bu hamle sonrasında güldü. Bilindiği üzere küresel çapta yaşanan çip krizi sonrasında sıfır araç üretimi sekteye uğramıştı. Sonrasında ikinci el araba fiyatları beklenenin yaklaşık 2 katına çıktı. Büyük markaların kampanyası ile Mart ve Nisan ayında araba satışı artış gösterdi. İşte, Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...