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Haberler Galeri Almayan pişman oldu! Fırsat beklenmeyen anda geldi! Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...

Almayan pişman oldu! Fırsat beklenmeyen anda geldi! Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...

Pandemi döneminde araba almak isteyenlerin sayısı arttı. 12 ay vade ile 50 bin TL için faizsiz kredi kullanımı mümkün. Araba almak isteyenler yüzü bu hamle sonrasında güldü. Bilindiği üzere küresel çapta yaşanan çip krizi sonrasında sıfır araç üretimi sekteye uğramıştı. Sonrasında ikinci el araba fiyatları beklenenin yaklaşık 2 katına çıktı. Büyük markaların kampanyası ile Mart ve Nisan ayında araba satışı artış gösterdi. İşte, Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...

Giriş Tarihi: 15.06.2021 19:31
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Almayan pişman oldu! Fırsat beklenmeyen anda geldi! Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...
Almayan pişman oldu! Fırsat beklenmeyen anda geldi! Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...

Almayan pişman oldu. Fırsat beklenmeyen anda geldi. Sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek açıklamalar geldi. Normalleşme adımları ile birlikte otomotiv pazarı yeniden canlanıyor. Markalar çeşitli finans ve indirim kampanyaları ile satışlarda canlılığı koruyor. Özellikle Mart ve Nisan ayında uygulanan kampanyalar yüzleri güldürmüştü. Haziran ayının gelmesinin ardından yaz tatili yapacaklar araba fiyatlarını sorgulamaya başladı. İşte, Haziran ayı araba kampanyaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Almayan pişman oldu! Fırsat beklenmeyen anda geldi! Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...
Almayan pişman oldu! Fırsat beklenmeyen anda geldi! Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...

Fiat Professional'ın faizleri sıfırladığı kampanyasıyla Doblo, Fiorino ve Pratico'larda 50 Bin TL'ye 12 ay vadeli faizsiz kredi kullanılabiliyor.

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Almayan pişman oldu! Fırsat beklenmeyen anda geldi! Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...
Almayan pişman oldu! Fırsat beklenmeyen anda geldi! Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...

Fiat Ducato ise haziran ayına özel, 150 Bin TL'ye 15 ay 0,99 faizli kredi ile satın alınabiliyor. Fiat Professional, Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 50 Bin TL'ye 12 ay vadeli faizsiz kredi kullanım imkanını haziran ayında da sürdürüyor.

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Almayan pişman oldu! Fırsat beklenmeyen anda geldi! Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...
Almayan pişman oldu! Fırsat beklenmeyen anda geldi! Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...

Tofaş Fabrikası'nda üretilen Fiorino'lar ay sonuna dek 123 bin bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 157 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fiat Professional, ürün gamının güçlü üyelerinden Ducato modelleri için de haziran ayına özel avantaj sunuyor.

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Almayan pişman oldu! Fırsat beklenmeyen anda geldi! Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...
Almayan pişman oldu! Fırsat beklenmeyen anda geldi! Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...

Fonksiyonellik, otomobil konforundaki sürüş keyfi sağlayan yüksek performans, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle ön plana çıkan Ducato'yu tercih edecekler, kampanya kapsamında, 150 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0,99 faiz oranlı kredi imkanından yararlanabiliyor.