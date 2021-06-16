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Haberler Galeri Altın ve kripto para yatırımcıları dikkat! Fiyatlarda etkili olacak! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Altın ve kripto para yatırımcıları dikkat! Fiyatlarda etkili olacak! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Döviz piyasalarının yönü açısından bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar belirleyici olacak. Altın ve kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren FED faiz kararı sonrasında piyasalarda nasıl bir hareketlenme olacağı merak ediliyor. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 509 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 1.860 dolar seviyesinde...

ahaber.com.tr
AA
Giriş Tarihi: 16.06.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 12:04
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Altın ve kripto para yatırımcıları dikkat! Fiyatlarda etkili olacak! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Altın ve kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği FED kararları büyük bir merakla bekleniyor. Piyasalarda belirleyici olacak FED faiz kararı öncesinde gram altın 509 lira seviyesinde işlem görüyor. Kripto para yatırımcılarının da mercek altına aldığı FED toplantısı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın ve kripto para yatırımcıları dikkat! Fiyatlarda etkili olacak! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın 2021 yılının dördüncü toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Merakla beklenen faiz kararı Türkiye saati ile 21.00'da açıklanacak.

FED'in beşinci Toplantısı 27-28 Temmuz, altıncı toplantısı 21-22 Eylül, yedinci toplantısı 2-3 Kasım ve sekizinci toplantısı 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Altın ve kripto para yatırımcıları dikkat! Fiyatlarda etkili olacak! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ALTIN YATIRIMCILARI FED'E ODAKLANDI

Altın fiyatlarında ABD enflasyon verisi belirleyici oluyor. Bu akşam açıklanacak FED faiz kararı sonrası verilen mesajlar, altının hangi yönde hareket edeceğini de belirlemiş olacak. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareketlerin altının ons fiyatı üzerindeki etkisi devam ediyor.

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Altın ve kripto para yatırımcıları dikkat! Fiyatlarda etkili olacak! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KRİPTO PARA YATIRIMCILARI DA FED KARARINI BEKLİYOR

Geçtiğimiz aylarda dijital paralarda ABD Kongresi'nin onayı olmadan hareket etmeyeceği duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından kripto paralarda düşüş yaşanmıştı. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları, dijital paraların yüksek derecede volatil ve spekülatif olduğuna yönelikti. Bu açıklamalar sonrası Bitcoin yüzde 4.08 düşüşle 52,622.37 dolara gerilemiş, toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 31 milyar dolarlık düşüşle 982.61 milyar dolara inerek, 1.0 trilyon doların altına düşmüştü.

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Altın ve kripto para yatırımcıları dikkat! Fiyatlarda etkili olacak! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KÜRESEL PİYASALAR FED'İ BEKLİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları bugün açıklanacak Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlara odaklandı.

Dünya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, yatırımcılar, bugün saat 21.00'de açıklanacak FOMC'nin faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısında yapacağı açıklamaları bekliyor.