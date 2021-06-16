Altın ve kripto para yatırımcıları dikkat! Fiyatlarda etkili olacak! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Döviz piyasalarının yönü açısından bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar belirleyici olacak. Altın ve kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren FED faiz kararı sonrasında piyasalarda nasıl bir hareketlenme olacağı merak ediliyor. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 509 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 1.860 dolar seviyesinde...

ahaber.com.tr AA Giriş Tarihi: 16.06.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 12:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL