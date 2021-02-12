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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK'dan toplu para alabilirsiniz! Bu şartları yerine getirmek yeterli olacak! Çoğu kişinin bundan haberi yok SGK'dan toplu para alabilirsiniz! Bu şartları yerine getirmek yeterli olacak! Çoğu kişinin bundan haberi yok
Emekli olabilmek için 2 şartan birini yerine getiremeyecek durumda olan SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanlar, toplu para almanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, belirli şartların taşınması halinde toplu para iadesi alınabilecek. Peki, bu şartlar nedir? Toplu para iadesi almak için neler gerekiyor? SGK para iadesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.02.2021 15:42
SGK toplu para iadesi nasıl alınır? Yaş şartını dolduran SSK ve Bağkur'lu çalışanlar, primleri ödeyemeyecek durumda ise SGK'ya başvurarak ödenmiş sigorta primlerini toplu para olarak iade alabiliyor. Gerekli şartları yerine getiriyorsanız, dilekçe yazarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuruda aranan şartlar ve konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR TOPLU PARA ALABİLİRSİNİZ!
Emeklilik için primi eksik olanlar çalışma imkanı bulamıyorsa daha önce ödediği primlerin parasını geri alabiliyor. Ancak bazı şartları var...
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Şeyma Kuru isimli bir vatandaşın,
"Annemin geçmiş yıllardan 2800 günü var. Emeklilik için primlerini tamamlayamıyor. Bu ödediği primlerin parasını geri alabilir miyiz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
Öncelikle bir hatırlatma yapalım. Annenizin epey fazla primi var. Eğer 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuşsa bunu 3600 güne tamamlayarak 58 yaşında emekli olabilir. Bunun için çalışma imkanı olmasa da sigortadan sonraki doğumları borçlanabilir ya da isteğe bağlı ödeyebilir. Bu alternatifleri hatırlatmış olalım. Ancak bunların hiç birisine imkan yoksa toplu para alma imkanınız bulunuyor.
Şimdi bunun şartlarına bakalım.
Yaş ve yıl şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olduğu için emekli olamayanlar toplu para alabiliyor.. Hem SSK ve Bağ-Kur'lular hem de memurlar belli şartlarda bu imkândan yararlanabiliyor.
Yasa SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor: