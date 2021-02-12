Yaş ve yıl şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olduğu için emekli olamayanlar toplu para alabiliyor.. Hem SSK ve Bağ-Kur'lular hem de memurlar belli şartlarda bu imkândan yararlanabiliyor.

Yasa SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor: