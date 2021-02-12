Toplu sözleşme ne zaman çıkacak? Kamu çalışanı, taşeron, kamu işçisi ve Emekli Sandığı emeklisi bu yıl toplu sözleşmeye girecek. Toplu sözleşme ile çalışanların önümüzdeki 2 yıl için sosyal ve mali hakları belirlenecek. Şubat ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de, toplu sözleşmenin hangi tarihte çıkacağı oldu. Peki, Emekli Sandığı emeklisi, kamu çalışanı, taşeron ve kamu işçilerine zam ne zaman yapılacak? Toplu sözleşme ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...