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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlara zam müjdesi: Emekli Sandığı emeklisi, kamu çalışanı, taşeron ve kamu işçilerine zam yolda! Toplu sözleşme... Milyonlara zam müjdesi: Emekli Sandığı emeklisi, kamu çalışanı, taşeron ve kamu işçilerine zam yolda! Toplu sözleşme... Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren zam yolda! Toplu sözleşme ile milyonlarca kesimin gelirinde artış yaşanacak. Kamudaki işçilere yönelik son toplu sözleşme Ağustos 2019'da imzalanmıştı. Emekli Sandığı emeklisi, kamu çalışanı, taşeron ve kamu işçisinin yakından takip ettiği toplu sözleşme ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Emekli Sandığı emeklisi, kamu çalışanı, taşeron ve kamu işçilerine zam ne zaman yapılacak? Toplu sözleşme ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 12.02.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 11:32
Toplu sözleşme ne zaman çıkacak? Kamu çalışanı, taşeron, kamu işçisi ve Emekli Sandığı emeklisi bu yıl toplu sözleşmeye girecek. Toplu sözleşme ile çalışanların önümüzdeki 2 yıl için sosyal ve mali hakları belirlenecek. Şubat ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de, toplu sözleşmenin hangi tarihte çıkacağı oldu. Peki, Emekli Sandığı emeklisi, kamu çalışanı, taşeron ve kamu işçilerine zam ne zaman yapılacak? Toplu sözleşme ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca kamu çalışanı ve işçi için 2021 yılı önemli bir sene olacak. Bu sene TÜRK-İŞ ile Çalışma Bakanı arasındaki görüşmeler sonrası toplu sözleşmeler imzalanacak. Böylelikle önümüzdeki 2 yılın zamları ve sosyal haklar belirlenecek. Memur ve memur emeklileri için memur sendikaları diğer toplu sözleşmeler için ise işçi sendikaları devrede olacak.
TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN ÇIKACAK?
Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. TÜRK-İŞ ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arasında yapılan pazarlık devam ediyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin yaz aylarına doğru yani Haziran sonu Temmuz ayı başı gibi başlaması ön görülüyor.
TOPLU SÖZLEŞME İLE NE OLACAK?
* 3.5 milyon memurun sosyal ve mali hakları belirlenecek
* 2 milyon emekli memurun 2 yıllık zam oranları belirlenecek * 700 bin kamu işçisinin 2 yıllık mali hakları belirlenecek * Metal iş kolunda 200 bin işçinin hakları konuşulacak ÖNCE İŞÇİLER MASAYA GELECEK Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, ilk buluşma kamu işçileri için olacak. Kamu kurumlarında çalışan işçiler ile toplu sözleşme görüşmelerinin Mayıs'ta başlaması bekleniyor. Burada yaklaşık 700 bin işçi için sosyal ve mali hakların belirlenmesi bekleniyor. Görüşmeleri en büyük konfederasyon olan TÜRK-İŞ yürütecek. Sonbaharda ise en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı metal işkolunda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlayacak. 200 bin dolayında işçi için ücret pazarlıkları yapılacak. Burada da işçilerin sosyal ve mali hakları masaya gelerek konuşulacak.