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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yüzde 8-10 ek zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ek ödeme artışı ne kadar olacak? En yüksek... Yüzde 8-10 ek zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ek ödeme artışı ne kadar olacak? En yüksek...
Emekliye ek zam müjdesi geldi. Her ay emekli maaşlarının yanı sıra ek ödeme alan emeklilerin ek ödemelerinde artış gündeme. Milyonlarca emekli Ocak ayında yeni maaşlarına kavuşacak. Yeni maaşlar için heyecanlı bekleyiş sürerken, ek ödemeye yapılacak artış da merak ediliyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ek ödeme artışı ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 18.12.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 14:50
Emekli ek ödeme zammı ne zaman çıkacak? Ek ödeme artışı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli yeni yıl zammını beklerken bir yandan da ek ödeme artışını araştırıyor. Tüm emeklilere her ay verilen ek mdeede maaşın yüzde 4'ü yerine 8-10 verilmesi gündemde. Peki, emekli maaşı ek ödeme artışı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek ek ödeme ne kadar olacak? İşte emeklilerin ek ödeme zammı ile ilgili son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ EK ÖDEME ARTIŞI NE KADAR OLACAK?
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek ek ödeme 637 lira olacak.
EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM TALEBİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere seyyanen zam talebinde bulundu. Emeklilerin önemli bir bölümünün aylığının dışında hiçbir gelirinin bulunmadığına dikkat çeken Ergün, Covid-19'un gelirleri de olumsuz etkilediğini söyledi.
Ergün,
"Yapılan zamların da etkisiyle bütçemizde gıda, elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları ve temizlik malzemelerinin payı arttı. Bunun yanında, maske, siperlik ve takviye vitaminler bütçemize ek yük getirdi. Emeklilerin rahat bir nefes alması için yüzdeli artışlar yerine seyyanen zam istiyoruz" dedi. 2021 OCAK ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için geri sayım başladı. Emeklilerin maaşları, Ocak'ta 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak.