Yüzde 8-10 ek zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ek ödeme artışı ne kadar olacak? En yüksek...

Emekli ek ödeme zammı ne zaman çıkacak? Ek ödeme artışı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli yeni yıl zammını beklerken bir yandan da ek ödeme artışını araştırıyor. Tüm emeklilere her ay verilen ek mdeede maaşın yüzde 4'ü yerine 8-10 verilmesi gündemde. Peki, emekli maaşı ek ödeme artışı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek ek ödeme ne kadar olacak? İşte emeklilerin ek ödeme zammı ile ilgili son gelişmeler...