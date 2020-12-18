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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Büyük fırsatlar! Kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 90-160 bin aralığında... Büyük fırsatlar! Kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 90-160 bin aralığında...
Koronavirüs salgını sürecinde korunmak isteyenler özel araç talebinde bulunuyor. Ancak ikinci ve sıfır araba fiyatlarında yaşanan artış alım-satım yapan vatandaşları hayal kırıklığına uğratıyor. Ancak sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle fiyatlarda yaşanan artış sürüyor. Bu süreçte SUV model araçların fiyatları yerinde sabit kalıyor. Araba almak isteyenlerin ilk hedefi SUV model araçlar oluyor. İşte, fiyatları 90-160 bin aralığında...
Giriş Tarihi: 18.12.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 17:23
İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında SUV model araçlara talep her geçen gün artıyor. Hükümet tarafından yeni önlemler neticesinde Aralık ayının ortalarına geldiğimiz dönemde fiyatlarda artış bir nebzede olsa durdu. Ancak fiyatlar araba almak isteyenler için yine de yüksek seviyede. Bu dönemde araba alacakların imdadına SUV model araçlar yetişiyor. Araba alım satımı yapılan sitelere bakıldığında SUV model araçların fiyatları talebi karşılamaya yeterli olarak görülüyor. İşte, Kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 90-160 bin aralığında...
GALERİ DEVAM EDİYOR NİSSAN PULSAR 1.5 VİSİA MODEL
2015
FİYAT
170.000
SUZUKİ S-CROSS 1.6 DDIS GL
Sahibinden 2015 Trafiğe Çıkışlı Temiz Suzuki S-Cross
MODEL
2013
FİYAT
152.000
OPEL MERİVA 1.4 T ACTİVE
İLK SAHİBİNDEN OPEL MOKKA 2015 MODEL OTOMATİK BENZİN TEMİZ AİLE ARACI
MODEL
2015
FİYAT
183.000
DACİA SANDERO 1.5 DCİ STEPWAY
Sahibinden Dacia Duster1.5 dCi 4x2 90 hp 2015 Model Kayseri
MODEL
2015
FİYAT
156.000