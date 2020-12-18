Büyük fırsatlar! Kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 90-160 bin aralığında...

İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında SUV model araçlara talep her geçen gün artıyor. Hükümet tarafından yeni önlemler neticesinde Aralık ayının ortalarına geldiğimiz dönemde fiyatlarda artış bir nebzede olsa durdu. Ancak fiyatlar araba almak isteyenler için yine de yüksek seviyede. Bu dönemde araba alacakların imdadına SUV model araçlar yetişiyor. Araba alım satımı yapılan sitelere bakıldığında SUV model araçların fiyatları talebi karşılamaya yeterli olarak görülüyor. İşte, Kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 90-160 bin aralığında...