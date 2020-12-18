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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 2020 konut satışları | O ilçelerde evi olanlar dikkat! Satışlar patladı 2020 konut satışları | O ilçelerde evi olanlar dikkat! Satışlar patladı 2020 konut satışları | O ilçelerde evi olanlar dikkat! Satışlar patladı... Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların merakla beklediği haber geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ilçede konut satışlarına olan talep giderek arttı. Giriş Tarihi: 18.12.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 10:08 Koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılında konut satışları, tüm zamanların rekorunu tazelemeye koşuyor. İlk 11 ayda satılan konut sayısı 1 milyon 393 bin 335 adet oldu. GALERİ DEVAM EDİYOR
Aralıkta 16 bin konut daha satılırsa 1 milyon 409 bin 314 adet ile tüm zamanların konut satış rekorunu sağlayan 2017 yılı geçilecek. Kovid-19 süreciyle değişen alım talepleriyle birlikte öne çıkan ve fiyat artışında rekor kıran bölgeleri incelemeye aldık.
GÜNEŞE YOLCULUK Pandeminin en büyük etkilerinden biri; uzaktan çalışmadaki artış oldu. Büyükşehirlerin yoğunluğundan kaçmak isteyenler daha az yoğunluklu bölgelere yöneldi. Göçler, Ege ve Akdeniz kıyısında, günlük ihtiyaçların giderilmesine yönelik imkanları bulunan, gelişmiş ulaşım ağına sahip, il merkezi-ne yakın ilçelere kayarken, buralarda gayrimenkul fiyatları da artış gösterdi.
TSKB Gayrimenkul Değerleme Özel Projeler Departmanı Yöneticisi Berk Ünsal, 2019 ve 2020 yılı 3. çeyrek karşılaştırmasında, ilçe bazındaki konut satışlarına dair ilginç bilgiler paylaştı. Buna göre, Mersin'in Mezitli, Muğla'nın Bodrum ve Balıkesir'in Edremit ilçelerinde konut satış artış oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Ünsal, Mezitli için şunları söyledi: "Mezitli'nin, Mersin'in yazın tercih edilen tatil bölgesi Erdemli'ye yakın olması ilçeyi ön plana çıkardı. Erdemli'de konut sayısında doygunluğa ula-şılması ve stokların azalması ile Mezitli daha fazla tercih edilmekte."
Takvim'in haberine göre; Ocak - kasım arası Türkiye geneli konut satış fiyatlarındaki artış yüzde 28 oldu. Gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com'un verilerine göre, salgının etkilerinin Türkiye'de ilk görüldüğü marttan sonra gelen karantina önlemleri ile yazlık bölgeler, bahçeli ve müstakil evlere talep arttı.