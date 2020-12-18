2020 konut satışları | O ilçelerde evi olanlar dikkat! Satışlar patladı

TSKB Gayrimenkul Değerleme Özel Projeler Departmanı Yöneticisi Berk Ünsal, 2019 ve 2020 yılı 3. çeyrek karşılaştırmasında, ilçe bazındaki konut satışlarına dair ilginç bilgiler paylaştı. Buna göre, Mersin'in Mezitli, Muğla'nın Bodrum ve Balıkesir'in Edremit ilçelerinde konut satış artış oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Ünsal, Mezitli için şunları söyledi: "Mezitli'nin, Mersin'in yazın tercih edilen tatil bölgesi Erdemli'ye yakın olması ilçeyi ön plana çıkardı. Erdemli'de konut sayısında doygunluğa ula-şılması ve stokların azalması ile Mezitli daha fazla tercih edilmekte."