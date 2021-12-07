Yüzde 70’e kadar zam müjdesi geldi! Bu işçilerin cebi bayram edecek! 2022’de zamlı maaşlar hesaplarda…

Ulaşımın her alanında olduğu gibi iletişim ve bilişim sektöründeki gelişmelerin 2003 yılından itibaren büyük ivme kazandığını söyleyen Karaismailoğlu, açıklamalarını şu sözler ile sürdürdü:

"2020'de yüzde 16 olan bilişim sektörünün büyüme oranının, 2021'in ilk yarısında yüzde 19'a ulaşmasıyla büyük bir başarıya imza atılmıştır. Fiber hat uzunluğumuz, 445 bin kilometreyi aştı. 20 bin olan genişbant abone sayısı 86 milyona ulaştı. Abone yoğunluğumuz sabitte yüzde 21 mobilde yüzde 82'dir. Mobil abone sayısı 85 milyona ulaştı ve abonelerin yüzde 93'ü 4.5G hizmetini kullanmaya başladı. 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 8,6 kuruş olan ortalama tarife ücreti, bugün 1,3 kuruşa geriledi. İnternet kullanım miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda sabitte yüzde 39 ve mobilde yüzde 31 artış gösterdi.