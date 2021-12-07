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Yüzde 70’e kadar zam müjdesi geldi! Bu işçilerin cebi bayram edecek! 2022’de zamlı maaşlar hesaplarda…

Yüzde 70'e kadar zam müjdesi geldi! Bu işçilerin cebi bayram edecek! İşçiler 2022 yılında zamlı maaşları hesaplarında görecek. Yeni yılda maaş hesaplarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada; "BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak" ifadelerini kullandı. Zam müjdelerinin ardından işçiler maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. İşte; zam müjdesi sonrası işçi maaşları hakkında merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 07.12.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 12:23
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Yüzde 70’e kadar zam müjdesi geldi! Bu işçilerin cebi bayram edecek! 2022’de zamlı maaşlar hesaplarda…

Bu işçilerin cebi bayram edecek! Yüzde 70'e kadar zam müjdesi! 2022'de zamlı maaşlar hesaplara yatacak! Binlerce işçi yeni yılda yüzde 20'den 70'e kadar varan maaşları hesaplarında görecek. Müjdeli haberi; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu vermişti. Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada; bu yılki zammın yüzde kaç olacağını duyurdu ve işçiler yeni maaş hesaplamasıyla heyecanlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yüzde 70’e kadar zam müjdesi geldi! Bu işçilerin cebi bayram edecek! 2022’de zamlı maaşlar hesaplarda…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi 2'nci Ek Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

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Yüzde 70’e kadar zam müjdesi geldi! Bu işçilerin cebi bayram edecek! 2022’de zamlı maaşlar hesaplarda…

BTK'nın Ankara'daki merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de hiçbir işçinin, enflasyon rakamlarının altında ezilmesine müsaade etmeyeceklerini ifade ederek, potokol kapsamında yapılacak olan maaş zammı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

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Yüzde 70’e kadar zam müjdesi geldi! Bu işçilerin cebi bayram edecek! 2022’de zamlı maaşlar hesaplarda…

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamalarda şu sözleri kaydetti:

"Bugün 2. Ek Protokol, BTK bünyesinde hizmet veren işçi kardeşlerimizin ücret ve sosyal haklarının iyileştirmesini içeriyor. Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak. Bu çalışmamızla bir kez daha gösterdik ki; dün olduğu gibi bugün de işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik."

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Yüzde 70’e kadar zam müjdesi geldi! Bu işçilerin cebi bayram edecek! 2022’de zamlı maaşlar hesaplarda…

Ulaşımın her alanında olduğu gibi iletişim ve bilişim sektöründeki gelişmelerin 2003 yılından itibaren büyük ivme kazandığını söyleyen Karaismailoğlu, açıklamalarını şu sözler ile sürdürdü:

"2020'de yüzde 16 olan bilişim sektörünün büyüme oranının, 2021'in ilk yarısında yüzde 19'a ulaşmasıyla büyük bir başarıya imza atılmıştır. Fiber hat uzunluğumuz, 445 bin kilometreyi aştı. 20 bin olan genişbant abone sayısı 86 milyona ulaştı. Abone yoğunluğumuz sabitte yüzde 21 mobilde yüzde 82'dir. Mobil abone sayısı 85 milyona ulaştı ve abonelerin yüzde 93'ü 4.5G hizmetini kullanmaya başladı. 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 8,6 kuruş olan ortalama tarife ücreti, bugün 1,3 kuruşa geriledi. İnternet kullanım miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda sabitte yüzde 39 ve mobilde yüzde 31 artış gösterdi.