07 Aralık 2021, Salı
Yüzde 70’e kadar zam müjdesi geldi! Bu işçilerin cebi bayram edecek! 2022’de zamlı maaşlar hesaplarda…
Yüzde 70'e kadar zam müjdesi geldi! Bu işçilerin cebi bayram edecek! İşçiler 2022 yılında zamlı maaşları hesaplarında görecek. Yeni yılda maaş hesaplarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada; "BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak" ifadelerini kullandı. Zam müjdelerinin ardından işçiler maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. İşte; zam müjdesi sonrası işçi maaşları hakkında merak edilen bilgiler!
Giriş Tarihi: 07.12.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 12:23
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