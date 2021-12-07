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Yüzde 16 indirim kapıda! Sıfır ikinci el araç fiyatları düşecek mi? Araç fiyatlarına MTV indirimi gelecek mi?
Araç almak isteyenler sıfır ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusunun cevabını merak ediyor. Araç fiyatlarına MTV indirimi gündemde yer alan konulardan birisi oldu. Halen yollarda bulunan 25 milyon civarında aracın yapılacak düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor. Yüzde 36,2 değerleme oranıyla 2022'de araç vergilerinde düzenleme olacağı tahmin ediliyor. Değerlendirmeye göre hesaplarda yüzde 16 indirim olması söz konusu. Sıfır ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusunun cevabı haberimizde!
Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:19Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:19