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Yüzde 16 indirim kapıda! Sıfır ikinci el araç fiyatları düşecek mi? Araç fiyatlarına MTV indirimi gelecek mi?

Araç almak isteyenler sıfır ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusunun cevabını merak ediyor. Araç fiyatlarına MTV indirimi gündemde yer alan konulardan birisi oldu. Halen yollarda bulunan 25 milyon civarında aracın yapılacak düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor. Yüzde 36,2 değerleme oranıyla 2022'de araç vergilerinde düzenleme olacağı tahmin ediliyor. Değerlendirmeye göre hesaplarda yüzde 16 indirim olması söz konusu. Sıfır ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusunun cevabı haberimizde!

Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:19
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Yüzde 16 indirim kapıda! Sıfır ikinci el araç fiyatları düşecek mi? Araç fiyatlarına MTV indirimi gelecek mi?

Araç fiyatlarına MTV indirimi gelecek mi? Sıfır ikinci el araç fiyatları düşecek mi? Yeni yılda araç fiyatlarında değişim yaşanması bekleniyor. MTV oranlarının değişmesiyle birlikte araç fiyatlarının yeniden hesaplanması söz konusu olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplarken motor silinir hacmi ve araç yaşı hesaplanıyor. Enflasyonun yüzde 20'ler civarında olduğu günümüzde vatandaşlar için yüzde 16'lık bir indirim gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yüzde 16 indirim kapıda! Sıfır ikinci el araç fiyatları düşecek mi? Araç fiyatlarına MTV indirimi gelecek mi?

MTV'de indirim hazırlığı yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha öncede yaptığı gibi yetkisini kullanarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) oranı bu yılda da aşağı indirebileceği, bu yönde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. İndirimin 1-3 yaş arasındaki otomobillerde yapılması bekleniyor.

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Yüzde 16 indirim kapıda! Sıfır ikinci el araç fiyatları düşecek mi? Araç fiyatlarına MTV indirimi gelecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ait yeniden değerleme oranını yüzde 36 olarak belirledi. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce de yaptığı gibi yetkisini kullanarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) oranı bu yılda da aşağı indirebileceği, bu yönde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi.

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Yüzde 16 indirim kapıda! Sıfır ikinci el araç fiyatları düşecek mi? Araç fiyatlarına MTV indirimi gelecek mi?

Başkan Erdoğan'ın dar gelirli kesimlerin sıkıntılarını gidermek için attığı adımlara bir yenisinin eklenmesi bekleniyor. AK Parti kulislerine göre daha önce de olduğu gibi MTV'deki 2022'deki artış ile ilgili özel bir uygulama yapılması yönünde bir çalışma yapıldığı, önümüzdeki günlerde karar verildiğinde konunun kamuoyu ile paylaşılacağı belirtiliyor.

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Yüzde 16 indirim kapıda! Sıfır ikinci el araç fiyatları düşecek mi? Araç fiyatlarına MTV indirimi gelecek mi?

Erdoğan, kendisine verilen yetkiyi kullanarak 2022 artışlarını yüzde 36 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranlarından değil, enflasyona yakın bir rakam olarak açıklayacak.