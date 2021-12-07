Kadınlara 5 bin TL hemen veriliyor! Başvurular SGK üzerinden! İstanbul, Ankara, İzmir’de yaşıyorsanız dikkat!

Kadınlara 5 bin TL hemen veriliyor! Başvurular SGK üzerinden yapılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşıyorsanız 5 bin TL ödeme alabilirsiniz. Kadın istihdamını desteklemek ve çocuğu olan annelerin iş hayatından kopmamasını sağlamak amacıyla verilecek desteklerden binlerce kişi faydalanabiliyor. Çalışan Anne Desteği olarak bilinen destek şu anda 325 euro olarak belirlenmiş durumda.