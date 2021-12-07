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Kadınlara 5 bin TL hemen veriliyor! Başvurular SGK üzerinden! İstanbul, Ankara, İzmir’de yaşıyorsanız dikkat!

Çalışan kadınların iş hayatında yer almasını teşvik etmek amacıyla kadınlara birçok destek sağlanıyor. Maddi destekler sayesinde çocuklu kadınlar rahat ederek iş hayatına devam edebiliyor. Çocuklu kadınların en büyük sıkıntılarından birisi bakıcı ücreti olurken, kadınlara 5 bin TL üzerinde destek sağlanıyor. Başvurular SGK üzerinden yapılırken, İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan kadınlar bu destekten faydalanabiliyor. Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında başvuruları sgk.gov.tr adresinden yapabilirsiniz. İşte; 5 bin TL ödeme almanın yolları!

Giriş Tarihi: 07.12.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 12:59
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Kadınlara 5 bin TL hemen veriliyor! Başvurular SGK üzerinden! İstanbul, Ankara, İzmir’de yaşıyorsanız dikkat!

Kadınlara 5 bin TL hemen veriliyor! Başvurular SGK üzerinden yapılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşıyorsanız 5 bin TL ödeme alabilirsiniz. Kadın istihdamını desteklemek ve çocuğu olan annelerin iş hayatından kopmamasını sağlamak amacıyla verilecek desteklerden binlerce kişi faydalanabiliyor. Çalışan Anne Desteği olarak bilinen destek şu anda 325 euro olarak belirlenmiş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadınlara 5 bin TL hemen veriliyor! Başvurular SGK üzerinden! İstanbul, Ankara, İzmir’de yaşıyorsanız dikkat!

Kadın istihdamını desteklemek ve çocuğu olan annelerin iş hayatından kopmamaları için başlatılan bakıcı desteği artıyor.

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Kadınlara 5 bin TL hemen veriliyor! Başvurular SGK üzerinden! İstanbul, Ankara, İzmir’de yaşıyorsanız dikkat!

SABAH'ta yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında, eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler (çalışan anne desteği) ve 0-36 aylık çocuk bakımı alanında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sertifikası almış kadınlar (Bakıcı Eğitim Teşviki) bu destekten yararlanabiliyor.

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Kadınlara 5 bin TL hemen veriliyor! Başvurular SGK üzerinden! İstanbul, Ankara, İzmir’de yaşıyorsanız dikkat!

Çalışan Anne Desteği, şu anda 325 euro olarak ödeniyor. Özel gereksinimli annelere ise aylık 375 euro ödeme yapılıyor. Gelecek yıl ise destek tutarı 375 euroya (5.400 TL) çıkacak.

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Kadınlara 5 bin TL hemen veriliyor! Başvurular SGK üzerinden! İstanbul, Ankara, İzmir’de yaşıyorsanız dikkat!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, küçük çocuğu olan annelerin iş hayatından ayrılmamalarının hedeflendiğini belirterek, pandemi döneminde de hibe desteğinin sürdüğünü ifade etti.