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Kadınlara 5 bin TL hemen veriliyor! Başvurular SGK üzerinden! İstanbul, Ankara, İzmir’de yaşıyorsanız dikkat!
Çalışan kadınların iş hayatında yer almasını teşvik etmek amacıyla kadınlara birçok destek sağlanıyor. Maddi destekler sayesinde çocuklu kadınlar rahat ederek iş hayatına devam edebiliyor. Çocuklu kadınların en büyük sıkıntılarından birisi bakıcı ücreti olurken, kadınlara 5 bin TL üzerinde destek sağlanıyor. Başvurular SGK üzerinden yapılırken, İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan kadınlar bu destekten faydalanabiliyor. Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında başvuruları sgk.gov.tr adresinden yapabilirsiniz. İşte; 5 bin TL ödeme almanın yolları!
Giriş Tarihi: 07.12.2021 12:58Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 12:59