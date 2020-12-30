Yüzde 6.96 zam oranı: 2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak?

2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur zamları hesaplanırken toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanır. Yeni duyurulan enflasyon tahminlerine göre, memura, memur emeklisinie, yaşlıya, engelliye ve evde yakınına bakan ise yüzde 6.96 zam var. İşte, 2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak?