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Haberler Galeri Yüzde 6.96 zam oranı: 2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak?

Yüzde 6.96 zam oranı: 2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak?

2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur zamları hesaplanırken toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanır. Yeni duyurulan enflasyon tahminlerine göre, memura, memur emeklisinie, yaşlıya, engelliye ve evde yakınına bakan ise yüzde 6.96 zam var. İşte, 2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 30.12.2020 20:20 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 20:20
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Yüzde 6.96 zam oranı: 2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak?
Yüzde 6.96 zam oranı: 2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak?

2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayında milyonlarca vatandaşın maaşlarına zam yapılacak. Enflasyon tahminleriyle birlikte yeni maaşlar için ipucular gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 7.96, memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye ve evde yakınına bakana yüzde 6.96 zam göründü. İşte, 2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak?

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Yüzde 6.96 zam oranı: 2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak?
Yüzde 6.96 zam oranı: 2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak?

Ocak ayı milyonlarca vatandaş için zam ayı olacak. Yeni maaşların ipuçları enflasyon tahminleriyle geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 7.96, memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye ve evde yakınına bakana yüzde 6.96 zam göründü.

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Yüzde 6.96 zam oranı: 2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak?
Yüzde 6.96 zam oranı: 2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak?

Memurlar, emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için Ocak zam ayı olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve Temmuz-Aralık'ta TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

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Yüzde 6.96 zam oranı: 2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak?
Yüzde 6.96 zam oranı: 2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak?

Memur maaş katsayısındaki artış ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

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Yüzde 6.96 zam oranı: 2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak?
Yüzde 6.96 zam oranı: 2021 Ocak zammı ile Polis, hemşire, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak?

Zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koyarken, buna göre yeni gelirler şöyle olacak.