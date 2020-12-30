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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Uyarılar peş peşe geldi! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Uzman isim... Uyarılar peş peşe geldi! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Uzman isim...
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala uzman isimler, 2. el araba alacaklara uyarılarda bulundu. İkinci el arabaların fiyatlarının düştüğü belirtilirken, satıcıların yeni oyunlarına dikkat çekildi. ahaber.com.tr olarak ikinci el arabalarındaki düşüş ve alıcılara uyarıları sizler için derledik. İşte, ikinci el araba fiyatları düşecek mi?
Giriş Tarihi: 30.12.2020 19:09
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? sorusunun yanıtı yeni yıla kısa süre kala arama trendlerinde ilk sırada yer alıyor. 2021'e sayılı günler kala koronavirüs döneminde artan ikinci el otomobil fiyatlarında düşüşler yaşandı. Uzmanlar 2. el araba fiyatlarındaki düşüşleri yorumladı. Salgın sürecinde fiyatlarda yaşanan dalgalanma sonrasında araba alacaklar hayal kırıklığına uğramıştı. Peki 2021'de ikinci el otomobil fiyatları yeniden artacak mı?.
GALERİ DEVAM EDİYOR 2. EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ
Fiyatların yüzde 10 civarında düştüğünü belirten 20 yıldır Samsun'da galericilik yapan Abdullah Çelik,
"Piyasa bugünlerde çok durgun. Her yıl son günlerde bu durgunluk yaşanıyor. Pandeminin de etkisiyle bu yıl geçen yıl sonuna göre daha durgun geçiyor. Bundan 2 ay önceki süreçte piyasa çok hareketliydi. Haliyle fiyatlar çok şişmişti. 2. el otomobilde piyasa durdu." şeklinde konuştu.
Çelik,
"Bunda çeşitli etkenler var. Araba fiyatları piyasa değerinin çok üzerinde seyrediyor. Kayıt dışı oto alım-satım yapan kişilerinde bunda etkisi çok. Şu an beklemedeyiz. Fiyatlarda ufak da olsa bir geri gelme oldu. Yüzde 10 civarında fiyatlarda düşüş oldu. Oto pazarının ortadan kalkmasının bize bir etkisi olmadı" dedi. YENİ OYUNLARI ORTAYA ÇIKTI
50 bin TL altı arabalardan randıman alınamayacağını dile getiren 30 yıldır galericilik yapan Rıfat Bilgili, "Pandemi ve sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı satış potansiyelimiz düştü. Her yıl yılın son günleri işler zaten azalır. Bu sene daha fazla azalma oldu.
50 bin TL'lik araba zaten 100 bin TL olmuştu. Yüzde 100 prim yapan arabalarda yüzde 10-20 civarında bir gerileme oldu. Bundan sonraki süreçte 100 bin TL'lik arabayı 75'e alıp, 80 bin TL'ye satmanın yoluna bakacağız. Bizim için değişen veya kötü bir durum yok. Son 2 aya kadar araç piyasası çok hareketli geçti ve ciddi bir kar eldi edildi.