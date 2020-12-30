Milyonlara zam müjdesi: Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığına zam geldi mi? Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığı 2021'de ne kadar olacak?
Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığına zam geldi mi? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı sonrasında yaşlılık, engelli ve evde bakım aylığı zamlandı. Yaşanan artış sonrasında birçok kalem zamlanmış oldu. Ödeneklerin bazıları, Asgari Geçim İndirimi (AGİ), kıdem ihbar tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, işsizlik sigortası, doğum-askerlik-yurt dışı borçlanmaları, Bağ-Kur sigortalısının prim tutarı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, geçici iş görmemezlik ödeneği, bireysel emeklilikte devletin katkı payı da asgari ücret ile birlikte değişecek rakamlardan olacak. İşte, Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığına zam geldi mi? Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığı 2021'de ne kadar olacak?
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