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Haberler Galeri Milyonlara zam müjdesi: Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığına zam geldi mi? Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığı 2021'de ne kadar olacak?

Milyonlara zam müjdesi: Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığına zam geldi mi? Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığı 2021'de ne kadar olacak?

Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığına zam geldi mi? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı sonrasında yaşlılık, engelli ve evde bakım aylığı zamlandı. Yaşanan artış sonrasında birçok kalem zamlanmış oldu. Ödeneklerin bazıları, Asgari Geçim İndirimi (AGİ), kıdem ihbar tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, işsizlik sigortası, doğum-askerlik-yurt dışı borçlanmaları, Bağ-Kur sigortalısının prim tutarı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, geçici iş görmemezlik ödeneği, bireysel emeklilikte devletin katkı payı da asgari ücret ile birlikte değişecek rakamlardan olacak. İşte, Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığına zam geldi mi? Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığı 2021'de ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 30.12.2020 22:29 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 22:29
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Milyonlara zam müjdesi: Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığına zam geldi mi? Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığı 2021'de ne kadar olacak?

Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığına zam geldi mi? Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığı 2021'de ne kadar olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret 2021 zammının artmasının ardından 65 yaş aylığı olarak bilinen yaşlılık aylığı ücreti ve engellilere ödenen aylık ücreti yükseldi. Hal böyle olunca vatandaşlar zamlı maaşları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, evde bakım, yaşlılık, engelli aylığına zam geldi mi? Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığı 2021'de ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlara zam müjdesi: Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığına zam geldi mi? Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığı 2021'de ne kadar olacak?

2021 YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve yaşlılık (özürlü) muhtaç vatandaşlara verilen bir hizmet olan 2021 maaşı takvimi araştırılıyor. 2021 Ocak ayı yaşlılık maaşları yattı mı merak eden vatandaşlar, yaşlılık aylığının hesaba ne zaman ve ne kadar yatacağını araştırıyor. 2022 yaşlılık maaşı aynı zamanda, evde yaşlı bakım alan kişilere de verilir. 2021 yılının Ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. 2021 yaşlılık maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da bugün geldi. Yapılan açıklamanın ardından 2021 yaşlılık parası 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.

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Milyonlara zam müjdesi: Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığına zam geldi mi? Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığı 2021'de ne kadar olacak?

2021 OCAK AYI YAŞLILIK AYLIĞI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

2022 sayılı yasa ile yaşlılık maaşı almaya hak kazanan kişiler 2021 Ocak yaşlılık maaşları ne zaman hesaba yatacak araştırmaya başladı. Yaşlılık aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Yaşlılık aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise yaşlılık maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin yaşlılık aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır.

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Milyonlara zam müjdesi: Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığına zam geldi mi? Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığı 2021'de ne kadar olacak?

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

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Milyonlara zam müjdesi: Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığına zam geldi mi? Evde bakım, yaşlılık, engelli aylığı 2021'de ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ARTTI ÖDEMELER DE ARTTI!

İhtiyaç sahibi olan hasta ve yaşlı kişilere düzenli olarak verilen evde bakım maaşı alma şartları araştırılıyor. Evde bakım parası nasıl alınır ve kimlere verilir merak edenler için detaylar haberimizde!

Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi.