Yüzde 50,4 zam kriter olacak! Emekli memura ek zam sonrası maaş hesabı! Çalışan çalışmayan herkesin yüzü gülecek!

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre; yapılan zamların ardından asgari ücretteki vergilerin de kaldırılması çalışanlarla birlikte işverenler için de önemli bir desteği hayata geçirecek. Sadece asgari ücretliler değil, tüm çalışanların ve memurların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım vergiden muaf olacak. Böylece her bir çalışan için gelir ve damga vergisi katkısı 676 lirayı bulacak.