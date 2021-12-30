30 Aralık 2021, Perşembe
Yüzde 50,4 zam kriter olacak! Emekli memura ek zam sonrası maaş hesabı! Çalışan çalışmayan herkesin yüzü gülecek!
Asgari ücrete yapılan yüzde 50,4 zam sonrası, emekli ve memurlar da yeni yılda ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Yeni yılda çalışan çalışmayan herkesin yüzünün güleceği ek zamlar kapıda. Memur ve emeklilerin maaşlarında, enflasyon zammının yanı sıra bir de ek zam yapılması gündemde. Asgari ücret zammı sonrası, sosyal yardım alanların da maaşları yükselecek. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası, 6 aylık maaşlar net olarak belli olacak. Ek zamların eklenmesiyle birlikte bu hesapta da artış yaşanacak.
Giriş Tarihi: 30.12.2021 15:58 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 15:58
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