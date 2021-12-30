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Haberler Galeri Yüzde 50,4 zam kriter olacak! Emekli memura ek zam sonrası maaş hesabı! Çalışan çalışmayan herkesin yüzü gülecek!

Yüzde 50,4 zam kriter olacak! Emekli memura ek zam sonrası maaş hesabı! Çalışan çalışmayan herkesin yüzü gülecek!

Asgari ücrete yapılan yüzde 50,4 zam sonrası, emekli ve memurlar da yeni yılda ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Yeni yılda çalışan çalışmayan herkesin yüzünün güleceği ek zamlar kapıda. Memur ve emeklilerin maaşlarında, enflasyon zammının yanı sıra bir de ek zam yapılması gündemde. Asgari ücret zammı sonrası, sosyal yardım alanların da maaşları yükselecek. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası, 6 aylık maaşlar net olarak belli olacak. Ek zamların eklenmesiyle birlikte bu hesapta da artış yaşanacak.

Giriş Tarihi: 30.12.2021 15:58 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 15:58
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Yüzde 50,4 zam kriter olacak! Emekli memura ek zam sonrası maaş hesabı! Çalışan çalışmayan herkesin yüzü gülecek!

Emekli memura ek zam sonrası maaş hesabı! Yüzde 50,4 zam kriter olacak! Çalışan çalışmayan herkesin yüzü yeni zamlar sonrası gülecek. Asgari ücret zammıyla birlikte milyonlarca işçinin yeni yıldaki gelirinde artış yaşanacak. Emekli ve memurlar enflasyon zammının yanı sıra ek zamma kavuşacak. Sosyal yardım alanlar ise, asgari ücret zam oranı olan yüzde 50,4'ten etkilenecek. Yani asgari ücret zammı diğer maaş zamlarında bir kriter haline gelecek. İşte; emekli memura ek zam sonrası maaş hesabı ve 2022'de artan ücretler!

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Yüzde 50,4 zam kriter olacak! Emekli memura ek zam sonrası maaş hesabı! Çalışan çalışmayan herkesin yüzü gülecek!

2022 yılına sayılı günler kala milyonların hayatında da önemli değişiklikler olacak. Asgari ücretin netine yapılan yüzde 50,4 oranındaki tarihi zamdan sonra işçiler için en az maaş 4.253,40 TL olarak uygulanacak. Brüt asgari ücret ise 10 puanlık destekle birlikte yüzde 40 artırılarak 5004 liraya çıkartıldı. 2022 yılıyla birlikte büyük bir yenilik de çalışma hayatına girmiş olacak.

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Yüzde 50,4 zam kriter olacak! Emekli memura ek zam sonrası maaş hesabı! Çalışan çalışmayan herkesin yüzü gülecek!

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre; yapılan zamların ardından asgari ücretteki vergilerin de kaldırılması çalışanlarla birlikte işverenler için de önemli bir desteği hayata geçirecek. Sadece asgari ücretliler değil, tüm çalışanların ve memurların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım vergiden muaf olacak. Böylece her bir çalışan için gelir ve damga vergisi katkısı 676 lirayı bulacak.

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Yüzde 50,4 zam kriter olacak! Emekli memura ek zam sonrası maaş hesabı! Çalışan çalışmayan herkesin yüzü gülecek!

Ocak ayından itibaren en düşük maaş 4.253,40 TL olarak uygulanacak. Böylece Aralık ayında 2.825 TL maaş alan bir asgari ücretli Ocak ile birlikte 1.427 lira daha fazla maaş alacak. Peşin alanlar bu ücreti Ocak ayının başında hesaplarında görürken peşin almayanlar 1 Şubatta en az 4.253,40 TL maaş alacak.

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Yüzde 50,4 zam kriter olacak! Emekli memura ek zam sonrası maaş hesabı! Çalışan çalışmayan herkesin yüzü gülecek!

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.4 oranındaki zam diğer çalışanları da olumlu etkileyecek. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların ücretleri de bu artışla birlikte kademeli olarak yükselecek. Tüm şirketlerde yeni yıl zamları hesaplanırken enflasyon ile birlikte asgari ücrete yapılan yüzde 50.4 oranındaki zam kriter olarak alınacak.