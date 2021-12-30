Sigaraya 3 TL zam var mı, geldi mi 2022? Sigaraya 2022 yılında zam uygulanacak mı? 30 Aralık güncel JTI, Philip Morris fiyatları...

Sigaraya 3 TL zam var mı, geldi mi 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 2022 yılına gireceğimiz bu dönemde güncel sigara fiyatlarında değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Diğer yandan fiyatlara bandrol zammının da uygulanacağı iddiaları sosyal medya gündemine düştü. İşte, Sigaraya 3 TL zam var mı, geldi mi 2022? Sigaraya 2022 yılında zam uygulanacak mı? 30 Aralık güncel JTI, Philip Morris fiyatları...