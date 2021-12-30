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Haberler Galeri Sigaraya 3 TL zam var mı, geldi mi 2022? Sigaraya 2022 yılında zam uygulanacak mı? 30 Aralık güncel JTI, Philip Morris fiyatları...

Sigaraya 3 TL zam var mı, geldi mi 2022? Sigaraya 2022 yılında zam uygulanacak mı? 30 Aralık güncel JTI, Philip Morris fiyatları...

Sigaraya 3 TL zam var mı, geldi mi 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 2022 yılına gireceğimiz bu dönemde güncel sigara fiyatlarında değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Diğer yandan fiyatlara bandrol zammının da uygulanacağı iddiaları sosyal medya gündemine düştü. İşte, Sigaraya 3 TL zam var mı, geldi mi 2022? Sigaraya 2022 yılında zam uygulanacak mı? 30 Aralık güncel JTI, Philip Morris fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2021 18:44
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Sigaraya 3 TL zam var mı, geldi mi 2022? Sigaraya 2022 yılında zam uygulanacak mı? 30 Aralık güncel JTI, Philip Morris fiyatları...

Sigaraya 3 TL zam var mı, geldi mi 2022? Sigaraya 2022 yılında zam uygulanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda sigara fiyatlarına zam uygulanacağı iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer almaya başladı. Tüketiciler sigara fiyatlarının güncel listesini merak etmeye başladı. Yeni yıla artık sayılı saatlerin kaldığı süreçte sigara fiyatları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, sigaraya 3 TL zam var mı, geldi mi 2022? Sigaraya 2022 yılında zam uygulanacak mı? 30 Aralık güncel JTI, Philip Morris fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigaraya 3 TL zam var mı, geldi mi 2022? Sigaraya 2022 yılında zam uygulanacak mı? 30 Aralık güncel JTI, Philip Morris fiyatları...

SİGARAYA 3 TL ZAM VAR MI, GELDİ Mİ?

2020 senesinin sonlarında bandrol fiyatlarına yüzde 100 ila yüzde 400 oranlarında zam yapılmış, daha sonraki aylarda 2021 yılı başında bandrole yüzde 25 zam daha uygulanmıştı. 2022 yılı başından itibaren ise sigara ve içkilerde bandrol fiyatlarına yüzde 40 ile yüzde 50 oranında zam yapmak için hazırlık yürütüldüğü iddia edildi.

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Sigaraya 3 TL zam var mı, geldi mi 2022? Sigaraya 2022 yılında zam uygulanacak mı? 30 Aralık güncel JTI, Philip Morris fiyatları...

ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

PHİLİP MORRİS MARKA

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

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Sigaraya 3 TL zam var mı, geldi mi 2022? Sigaraya 2022 yılında zam uygulanacak mı? 30 Aralık güncel JTI, Philip Morris fiyatları...

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

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Sigaraya 3 TL zam var mı, geldi mi 2022? Sigaraya 2022 yılında zam uygulanacak mı? 30 Aralık güncel JTI, Philip Morris fiyatları...

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL