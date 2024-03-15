Yüzde 50 Faiz Veren Bankalar Var! Ayda 20.765 TL Net Getiri Kazanmak Mümkün!

Son günlerde Türk lirası cinsinden mevduat sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası, bankaların zorunlu karşılıklarının bir kısmının banka büyüklüğüne göre belirlenerek bloke edilmesini sağlayan yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu uygulama ile beraber, 1 aya kadar vadeli mevduatlara da faiz uygulanmasına başlandı. Bu kararın ardından, birçok banka mevduat faiz oranlarını artırdı ve yatırımcılara daha cazip getiriler sunmaya başladı. İşte örnek olarak 500.000 TL nakti olana 32 günlük kazanç tablosu...