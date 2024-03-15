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Yüzde 50 Faiz Veren Bankalar Var! Ayda 20.765 TL Net Getiri Kazanmak Mümkün!

Son zamanlarda Türkiye'deki bankacılık sektöründe mevduat faiz oranlarında bir artış eğilimi gözlemleniyor. Bu artışın, özellikle politika faiz oranlarının yükselmesiyle paralel bir seyir izlediği görülüyor. Günümüzde, bazı bankaların %50 gibi oldukça dikkat çekici yükseklikte faiz oranları sunduğu dikkat çekiyor. Bu durum, mevduat sahipleri için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2024 14:39
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Yüzde 50 Faiz Veren Bankalar Var! Ayda 20.765 TL Net Getiri Kazanmak Mümkün!

Son günlerde Türk lirası cinsinden mevduat sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası, bankaların zorunlu karşılıklarının bir kısmının banka büyüklüğüne göre belirlenerek bloke edilmesini sağlayan yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu uygulama ile beraber, 1 aya kadar vadeli mevduatlara da faiz uygulanmasına başlandı. Bu kararın ardından, birçok banka mevduat faiz oranlarını artırdı ve yatırımcılara daha cazip getiriler sunmaya başladı. İşte örnek olarak 500.000 TL nakti olana 32 günlük kazanç tablosu...

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Yüzde 50 Faiz Veren Bankalar Var! Ayda 20.765 TL Net Getiri Kazanmak Mümkün!

ING e-Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 19.519,13 TL
Vade Sonu Tutar: 519.519,13 TL

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Yüzde 50 Faiz Veren Bankalar Var! Ayda 20.765 TL Net Getiri Kazanmak Mümkün!

Alternatif Bank VOV Hesap

Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 20.765,03 TL
Vade Sonu Tutar: 520.765,03 TL

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Yüzde 50 Faiz Veren Bankalar Var! Ayda 20.765 TL Net Getiri Kazanmak Mümkün!

ON E-Mevduat

Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 19.934,43 TL
Vade Sonu Tutar: 519.934,43 TL

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Yüzde 50 Faiz Veren Bankalar Var! Ayda 20.765 TL Net Getiri Kazanmak Mümkün!

Fibabanka Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 19.934,43 TL
Vade Sonu Tutar: 519.934,43 TL