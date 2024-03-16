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Haberler Galeri Tam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 14.425 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin TL maaş alana Pazar P.tesi IBAN'a yatacak

Tam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 14.425 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin TL maaş alana Pazar P.tesi IBAN'a yatacak

Mart 2024 itibarıyla emekliler için özellikle promosyonlar yeni avantajlar gelmeye başladı. Çeşitli bankalar emeklilerin yüzünü güldürecek özel promosyonlar ve avantajlar sunmaya karar verdi. Bu yeni dönemde emeklilik maaşlarını belirli bankalardan almayı tercih eden vatandaşlar ekonomik faydaların yanı sıra çeşitli hizmet avantajlarından da yararlanabilecek. Bu avantajlardan yararlanmak isteyen emeklilerin Mart ayı sonuna kadar harekete geçmeleri gerekiyor.

Giriş Tarihi: 16.03.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 12:23
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Tam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye 14.425 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin TL maaş alana Pazar P.tesi IBAN’a yatacak

Bankaların emeklilere yönelik sunduğu bu avantajlı kampanyalardan faydalanabilmek için yapılması gereken ilk adım maaş anlaşması. Emekliler tercih ettikleri banka ile bir maaş anlaşması yaparak, bankanın sunduğu özel faiz oranları, ücretsiz bankacılık hizmetleri, sigorta avantajları ve daha pek çok fırsattan yararlanma imkanı buluyor. Anlaşma sürecinde bankanın belirlediği koşulların yerine getirilmesi ve gerekli evrakların tamamlanması büyük önem taşıyor.

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Tam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye 14.425 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin TL maaş alana Pazar P.tesi IBAN’a yatacak

BANKA BANKA EMEKLİLERE SUNULAN AVANTAJLAR

Her banka, emeklilere özel olarak tasarladığı kampanyalarla farklı promosyon tutarları ve ek avantajlar sunuyor. İşte bazı bankaların emeklilere sunduğu cazip teklifler:

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Tam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye 14.425 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin TL maaş alana Pazar P.tesi IBAN’a yatacak

Akbank: Emeklilere 6.000 TL'den başlayıp 10.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon tutarları sunuyor. Ek olarak kredi kartına tanımlanan otomatik fatura ödeme talimatları ve chip para gibi avantajlar dikkat çekiyor.

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Tam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye 14.425 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin TL maaş alana Pazar P.tesi IBAN’a yatacak

Garanti BBVA: 4.500 TL'den başlayan promosyon tutarları ile emeklileri cezbetmeye hazır. Kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımı ile elde edilecek bonuslar da sunuluyor.

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Tam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye 14.425 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin TL maaş alana Pazar P.tesi IBAN’a yatacak

Kuveyt Türk: Net ve anlaşılır kampanyasıyla emeklilere 4.800 TL'den 8.000 TL'ye kadar çıkan promosyon tutarları sunuyor.