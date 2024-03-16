Tam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye 14.425 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin TL maaş alana Pazar P.tesi IBAN’a yatacak

Bankaların emeklilere yönelik sunduğu bu avantajlı kampanyalardan faydalanabilmek için yapılması gereken ilk adım maaş anlaşması. Emekliler tercih ettikleri banka ile bir maaş anlaşması yaparak, bankanın sunduğu özel faiz oranları, ücretsiz bankacılık hizmetleri, sigorta avantajları ve daha pek çok fırsattan yararlanma imkanı buluyor. Anlaşma sürecinde bankanın belirlediği koşulların yerine getirilmesi ve gerekli evrakların tamamlanması büyük önem taşıyor.