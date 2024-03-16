HaberlerGaleriTam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 14.425 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin TL maaş alana Pazar P.tesi IBAN'a yatacak
Tam liste çıktı, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 14.425 TL jesti! 10 bin üstü 25 bin TL maaş alana Pazar P.tesi IBAN'a yatacak
Mart 2024 itibarıyla emekliler için özellikle promosyonlar yeni avantajlar gelmeye başladı. Çeşitli bankalar emeklilerin yüzünü güldürecek özel promosyonlar ve avantajlar sunmaya karar verdi. Bu yeni dönemde emeklilik maaşlarını belirli bankalardan almayı tercih eden vatandaşlar ekonomik faydaların yanı sıra çeşitli hizmet avantajlarından da yararlanabilecek. Bu avantajlardan yararlanmak isteyen emeklilerin Mart ayı sonuna kadar harekete geçmeleri gerekiyor.
Giriş Tarihi: 16.03.2024 12:23Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 12:23