2200-3650-5700 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 1998-2009-2022 arası olana şans gülecek

Türkiye'de emeklilik belirli yıl ve prim şartlarını karşılamakla mümkün oluyor. Ancak, bu şartların tam olarak anlaşılması ve yerine getirilmesi önem taşıyor. Emeklilik için belirli bir prim ödeme süresi gerekiyor. Primler, SGK'ya düzenli olarak ödenmeli ve belirli bir süre boyunca birikmeli. Sigortalılık süresi, emeklilik hakkını belirlemede kritik bir faktör. Kişinin sigortalı olarak çalıştığı sürelerin toplamı, emeklilik için gereken şartların sağlanmasında belirleyici oluyor.