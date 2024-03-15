15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2200-3650-5700 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 1998-2009-2022 arası olana şans gülecek

2200-3650-5700 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 1998-2009-2022 arası olana şans gülecek

Türkiye'de emeklilik belirli yıl ve prim şartlarını karşılamakla mümkün oluyor. Ancak, bu şartların tam olarak anlaşılması ve yerine getirilmesi önem taşıyor. Emeklilik için belirli bir prim ödeme süresi gerekiyor. Primler, SGK'ya düzenli olarak ödenmeli ve belirli bir süre boyunca birikmeli. Sigortalılık süresi, emeklilik hakkını belirlemede kritik bir faktör. Kişinin sigortalı olarak çalıştığı sürelerin toplamı, emeklilik için gereken şartların sağlanmasında belirleyici oluyor.

Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:34
  • 1
  • 15
2200-3650-5700 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 1998-2009-2022 arası olana şans gülecek

Son yıllarda emeklilik çalışanlar için en önemli araştırma konularından biri haline geldi. Türkiye'deki emeklilik sisteminde yapılan son düzenlemeler ve sunulan yeni imkanlar milyonlarca çalışan için erken emekliliğin hayalini daha yakın bir hale getiriyor. Çalışanlara sağlanan esneklikler sayesinde erken emeklilik isteyenler için avantajlı bir dönem başlıyor. Bu düzenlemeler, prim ödeme koşullarında esneme emeklilik yaşının gözden geçirilmesi gibi önemli adımları içeriyor.

  • 2
  • 15
2200-3650-5700 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 1998-2009-2022 arası olana şans gülecek

ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK

Kadın çalışanlar için çocuk avantajı, erken emekliliğin önemli kapılarını aralıyor. Anneler, çocukları üzerinden prim kazanma imkanı sayesinde, 2160 gün (yaklaşık 6 yıl) borçlanma fırsatına sahip oluyor.

  • 3
  • 15
2200-3650-5700 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 1998-2009-2022 arası olana şans gülecek

Üç çocuğa kadar yapılabilecek bu borçlanma ile yaş ve prim şartlarını daha erken tamamlayarak, 6 yıl önce emeklilik mümkün hale geliyor.

  • 4
  • 15
2200-3650-5700 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 1998-2009-2022 arası olana şans gülecek

ASKERLİK SÜRESİ ERKEK ÇALIŞANLARA İKİ KAT AVANTAJ SAĞLIYOR

Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, hem prim kazanma hem de yaş avantajı sunuyor.

  • 5
  • 15
2200-3650-5700 primde yaş gün hesabı sil baştan! SSK başlangıcı 1998-2009-2022 arası olana şans gülecek

Askerlik borçlanması, sigorta giriş tarihini geriye çekerek çalışanların en az 1 yıl önce emeklilik imkanından yararlanmasını sağlıyor.