Yüzde 4,5 faiz oranı! Halkbank 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi imkanı! Başvurular oldukça kolay...

Koronavirüs salgını sürecinde acil nakit ihtiyacı olanlar için bankalar kredi faiz oranlarını açıklamayı sürdürüyor. Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği veriyor. Esnaf Destek Paketi kapsamında sunulan imkanlar ve kampanyalar için detayları sizler için derledik. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlendi ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanacak. Faiz oranı da yüzde 4,5 olarak belirlendi. İşte, Halkbank 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi imkanı...