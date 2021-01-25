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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yüzde 4,5 faiz oranı! Halkbank 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi imkanı! Başvurular oldukça kolay... Yüzde 4,5 faiz oranı! Halkbank 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi imkanı! Başvurular oldukça kolay...
Milyonlarca kişiye kredi müjdesi! 36 ay vadeli 6 ay öemesiz kredi imkanı yakından takip ediliyor. Halkbank acil nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haberi duyurdu. Çok sayıda vatandaş kendilerine sunulan imkandan yararlanıyor. Düşük faizli 6 ay geri ödemesiz kredi paketinin ardından yeni bir karar geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek" dedi. İşte, Halkbank 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi imkanı için detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.01.2021 17:08
Koronavirüs salgını sürecinde acil nakit ihtiyacı olanlar için bankalar kredi faiz oranlarını açıklamayı sürdürüyor. Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği veriyor. Esnaf Destek Paketi kapsamında sunulan imkanlar ve kampanyalar için detayları sizler için derledik. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlendi ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanacak. Faiz oranı da yüzde 4,5 olarak belirlendi. İşte, Halkbank 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi imkanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Halkbank, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkârlara yönelik Esnaf Destek Paketi'ni açıklamıştı. Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği veriyor.
Halkbank'tan yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına yönelik uygulamanın devam ettiği belirtilerek Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarların da yararlanmasının amaçlandığı kaydedilmişti.
Bu kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlendi ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanacak. Faiz oranı da yüzde 4,5 olarak belirlendi.
İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin TL'ye kadar limitli olarak ayrıca tanımlanmıştı.