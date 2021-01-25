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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR müjdeyi verdi: İlkokul mezunu, günde 3 saat çalışarak 1000 TL kazanmak mümkün! Oturduğunuz yerden, zahmetsiz... İŞKUR müjdeyi verdi: İlkokul mezunu, günde 3 saat çalışarak 1000 TL kazanmak mümkün! Oturduğunuz yerden, zahmetsiz...
İŞKUR tarafından kadınların istihdama kazandırılması için yeni projeler devreye sokuluyor. Pandemi döneminde bulaşma riskinin artması nedeniyle şirketler evde çalışma sistemine geçiş yapıyor. Zorlu süreçte ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler için evde paketleme işi oldukça ilgi görüyor. Paketleme işinde çalışmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi isteniyor. Evde paketleme işi hanımlar için neler sunuyor? Başvuru şartları nelerdir? İş başvurusunda bulunmak isteyenler İŞKUR merkezlerde kayıtlarına oluşturarak başvuru süreçlerini tamamlayabilir.
Giriş Tarihi: 25.01.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 15:53
Koronavirüs salgının etkisini artırdığı dönemde birçok kurum çalışanlarını evde çalışma modeline yönlendirdi. Ev ekonomisine az da olsa katkıda bulunmak isteyenler için İŞKUR fırsatlar yaratmayı sürdürüyor. Paketleme işçisi alımları bu durum biçilmiş kaftan olarak ön plana çıkıyor. Gün içerisinde 3 ya da 4 saat çalışan bir vatandaş aylık ortalama olarak 1000 TL ve üzeri para kazanabilecek. Özellikle kadınların iş hayatına kazandırılması anlamında önemli görülen paketleme işine binlerce vatandaş başvuruda bulunuyor. Evde paketleme işine başvuru nereden, nasıl yapılır?
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adresilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.
EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.