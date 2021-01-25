Koronavirüs salgının etkisini artırdığı dönemde birçok kurum çalışanlarını evde çalışma modeline yönlendirdi. Ev ekonomisine az da olsa katkıda bulunmak isteyenler için İŞKUR fırsatlar yaratmayı sürdürüyor. Paketleme işçisi alımları bu durum biçilmiş kaftan olarak ön plana çıkıyor. Gün içerisinde 3 ya da 4 saat çalışan bir vatandaş aylık ortalama olarak 1000 TL ve üzeri para kazanabilecek. Özellikle kadınların iş hayatına kazandırılması anlamında önemli görülen paketleme işine binlerce vatandaş başvuruda bulunuyor. Evde paketleme işine başvuru nereden, nasıl yapılır?