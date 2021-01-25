Başvurana 20, 30, 40.000 TL yardım fırsatı! İhtiyacı olanlar dikkat! Başvuru şartları...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen projeler sayesinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. Koronavirüs sürecinde devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri büyük önem taşıyor. Eğitim, aile ve sağlık başlıkları altında gerçekleştirilen desteklerden bir tanesi de barınma yardımı oluyor. Bakanlık tarafından aile yardım paketleri kapsamında yer alan barınma yardımı için başvuru şartlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...