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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurana 20, 30, 40.000 TL yardım fırsatı! İhtiyacı olanlar dikkat! Başvuru şartları... Başvurana 20, 30, 40.000 TL yardım fırsatı! İhtiyacı olanlar dikkat! Başvuru şartları...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen projeler sayesinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. Koronavirüs sürecinde devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri büyük önem taşıyor. Eğitim, aile ve sağlık başlıkları altında gerçekleştirilen desteklerden bir tanesi de barınma yardımı oluyor. Bakanlık tarafından aile yardım paketleri kapsamında yer alan barınma yardımı için başvuru şartlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 25.01.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 17:37
Koronavirüs salgını sürecinden devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. Sosyal devleti anlayışının getirisi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maddi destek paketleri vatandaşlara ödeniyor. Barınma ihtiyacı ise vatandaşların en temel ihtiyaçları arasında yer alıyor. Hal böyle olunca barınma yardımı kapsamında vatandaşlara 20.000-40.000 TL arasında değişen maddi destek sağlanıyor. İşte, barınma yardımı başvuru şartları nelerdir? Barınma yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
GALERİ DEVAM EDİYOR BARINMA YARDIMI NEDİR?
Barınma ihtiyacı yaşayan vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen barınma yardımının detaylarını araştırmaya başladı. Barınma yardımı temelde ihtiyaç sahibi durumundaki ailelerin barınma hakkını karşılamaya yönelik olarak uygulamaya konulur.
Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.
BARINMA YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?
Barınma yardımından yararlanmak için hak sahiplerinin yerine getirmesi gerekli olan şartlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca belirlenmiştir. Bakanlığın koyduğu şartları ise il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıfları denetler.
Barınma yardımının temel şartları içerisinde kişilerin muhtaçlık seviyesinin tespit edilmesi yer alır. Buna göre hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az (701,32 TL) olması şarttır.