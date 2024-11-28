28 Kasım 2024, Perşembe
Yüzde 40 şartını tamamlayana şipşak emeklilik! 1 Ekim 2008 sonrası 3600-4400-1800 günle...
Sosyal güvenlik sistemi, çalışma gücünü kısmen veya tamamen kaybeden bireyler için iki farklı erken emeklilik seçeneği sunuyor. Engelli emekliliği ve malulen emeklilik, vatandaşlara belirli şartlar altında emeklilik hakkı tanıyan iki farklı sistemdir. Ancak bu iki emeklilik türü arasında önemli farklar bulunmaktadır. İşte her iki sistem hakkında bilinmesi gereken temel detaylar...
Giriş Tarihi: 28.11.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 07:18
Engelli ve Malulen Emeklilik Arasındaki Farklar
|Kriter
|Engelli Emekliliği
|Malulen Emeklilik
|Engellilik Oranı
|En az %40
|En az %60
|Engel Durumu
|Sigorta başlangıcından önce
|Sigorta başlangıcından sonra
|Prim Gün Şartı
|3600-4400 gün
|1800 gün
|Çalışma Şartı
|Vergi indirimi için çalışma gerekli
|Çalışma şartı aranmıyor
|Çalışma Sonrası Durum
|Maaş alarak çalışmaya devam edebilir
|Çalışırsa maaşı kesilir