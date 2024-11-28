Yüzde 40 şartını tamamlayana şipşak emeklilik! 1 Ekim 2008 sonrası 3600-4400-1800 günle...

Çalışma hayatında sağlık sorunları veya engellilik nedeniyle erken emeklilik imkanı sunan iki farklı sistem vatandaşlara önemli fırsatlar sunuyor. Engelli emekliliği, sigortalılık öncesinde var olan rahatsızlıkları kapsarken malulen emeklilik, çalışma sürecinde oluşan hastalıklar veya iş gücü kaybı durumlarında devreye giriyor. Peki bu iki sistem arasındaki farklar neler? Kimler bu haklardan yararlanabilir?