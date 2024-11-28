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Haberler Ekonomi Galerileri Yüzde 40 şartını tamamlayana şipşak emeklilik! 1 Ekim 2008 sonrası 3600-4400-1800 günle...

Yüzde 40 şartını tamamlayana şipşak emeklilik! 1 Ekim 2008 sonrası 3600-4400-1800 günle...

Sosyal güvenlik sistemi, çalışma gücünü kısmen veya tamamen kaybeden bireyler için iki farklı erken emeklilik seçeneği sunuyor. Engelli emekliliği ve malulen emeklilik, vatandaşlara belirli şartlar altında emeklilik hakkı tanıyan iki farklı sistemdir. Ancak bu iki emeklilik türü arasında önemli farklar bulunmaktadır. İşte her iki sistem hakkında bilinmesi gereken temel detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.11.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 07:18
Yüzde 40 şartını tamamlayana şipşak emeklilik! 1 Ekim 2008 sonrası 3600-4400-1800 günle...

Çalışma hayatında sağlık sorunları veya engellilik nedeniyle erken emeklilik imkanı sunan iki farklı sistem vatandaşlara önemli fırsatlar sunuyor. Engelli emekliliği, sigortalılık öncesinde var olan rahatsızlıkları kapsarken malulen emeklilik, çalışma sürecinde oluşan hastalıklar veya iş gücü kaybı durumlarında devreye giriyor. Peki bu iki sistem arasındaki farklar neler? Kimler bu haklardan yararlanabilir?

Yüzde 40 şartını tamamlayana şipşak emeklilik! 1 Ekim 2008 sonrası 3600-4400-1800 günle...

Engelli Emekliliği: Vergi İndirimi ile Gelen Fırsat

Takvim Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, Engelli emekliliği, doğuştan ya da sigortalılık başlangıç tarihinden önce oluşmuş engelleri bulunan çalışanlar için geçerli bir sistemdir. En az %40 oranında iş görme kaybı olanlar, vergi indirimi hakkı kazandıklarında erken emeklilik şansı elde edebilir.

Yüzde 40 şartını tamamlayana şipşak emeklilik! 1 Ekim 2008 sonrası 3600-4400-1800 günle...

Kimler Yararlanabilir?

🔸SSK'lı ve memur çalışanlar engelli emeklilik hakkından faydalanabilir.
🔸2008 yılından itibaren Bağ-Kur'lu çalışanlar da bu kapsama dahil edilmiştir.
🔸Başvurabilmek için en az %40 engellilik raporunun alınması gerekmektedir.

Yüzde 40 şartını tamamlayana şipşak emeklilik! 1 Ekim 2008 sonrası 3600-4400-1800 günle...

Sigorta Süresi ve Prim Günleri

🔸Yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi 15 ila 20 yıl arasında değişir.
🔸Prim gün sayısı, rapor oranına göre 3600 ile 4400 gün arasında belirlenir.
🔸Süre ve prim şartı, sigortalının işe başlama tarihine göre farklılık gösterir.

Yüzde 40 şartını tamamlayana şipşak emeklilik! 1 Ekim 2008 sonrası 3600-4400-1800 günle...

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

🔸Başvuru için vergi indirimi hakkı kazanmak gereklidir.
🔸İş yerinden alınan çalışma belgesiyle vergi dairesine başvuru yapılır.
🔸Vergi dairesi, bireyi tam teşekküllü bir hastaneye sevk ederek heyet raporu almasını sağlar.
🔸Bu raporun en az %40 oranında olması ve kurumca onaylanması şarttır.

Yüzde 40 şartını tamamlayana şipşak emeklilik! 1 Ekim 2008 sonrası 3600-4400-1800 günle...

Bağ-Kur ve Memurlar için Durum

🔸1 Ekim 2008 sonrası, Bağ-Kur ve memurlar için engelli emekliliği hakkı tanınmıştır.

Bağ-Kur'lular için gereken prim gün sayısı engellilik oranına göre değişir:

🔸%60 ve üzeri: 15 yıl, 3960 gün.
🔸%50-59: 16 yıl, 4320 gün.
🔸%40-49: 18 yıl, 4680 gün.

Yüzde 40 şartını tamamlayana şipşak emeklilik! 1 Ekim 2008 sonrası 3600-4400-1800 günle...

Malulen Emeklilik: Çalışamayacak Durumda Olanlar İçin Çözüm

Malulen emeklilik, sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar nedeniyle iş gücünü en az %60 oranında kaybeden bireyler için geçerlidir.

Yüzde 40 şartını tamamlayana şipşak emeklilik! 1 Ekim 2008 sonrası 3600-4400-1800 günle...

Şartlar ve Süreç

🔸En az 1800 prim günü (5 yıl) olması gereklidir.
🔸Çalışma gücünü kaybetmiş kişiler, SGK'ya başvurarak sevk edildikleri hastaneden heyet raporu alır.
🔸Alınan rapor, SGK sağlık kurulunca onaylanır.

Çalışma Şartı Aranmıyor

Malulen emeklilikte engelli emekliliğinden farklı olarak sigortalının aktif bir işte çalışıyor olması şart değildir. Ancak rapor oranı %60'ın altına düşerse emeklilik hakkı iptal edilir.

Yüzde 40 şartını tamamlayana şipşak emeklilik! 1 Ekim 2008 sonrası 3600-4400-1800 günle...

Hangi Hastalıklar Kapsama Girer?

Kanser, epilepsi, Parkinson, beyin tümörü, MS, serebral palsi, organ nakli, şizofreni ve bipolar bozukluk gibi hastalıklar bu kapsamda değerlendirilir.

Hastalıkların SGK tarafından belirlenen listede yer alması şarttır.

Yüzde 40 şartını tamamlayana şipşak emeklilik! 1 Ekim 2008 sonrası 3600-4400-1800 günle...

Engelli ve Malulen Emeklilik Arasındaki Farklar

Kriter Engelli Emekliliği Malulen Emeklilik
Engellilik Oranı En az %40 En az %60
Engel Durumu Sigorta başlangıcından önce Sigorta başlangıcından sonra
Prim Gün Şartı 3600-4400 gün 1800 gün
Çalışma Şartı Vergi indirimi için çalışma gerekli Çalışma şartı aranmıyor
Çalışma Sonrası Durum Maaş alarak çalışmaya devam edebilir Çalışırsa maaşı kesilir