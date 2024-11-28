Aile hekiminden rapor almak ücretli mi, ne kadar? 2025 aile hekimi rapor ücreti kaç TL olacak?

Aile Hekiminden Rapor Almak Ücretli Mi?

Son dönemde, aile hekimlerinden alınacak raporlarla ilgili düzenlemeler gündeme geldi. Aile hekimleri tarafından verilen raporların bazıları ücretli, bazıları ise ücretsiz olmaya devam edecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, örneğin "ehliyet raporu" gibi bazı raporlar ücretlendirilirken, hasta raporları gibi bazı temel sağlık raporları yine ücretsiz sunulacak. Bu düzenleme, aile hekimlerinin gelirlerini artırmayı hedefleyen bir adım olarak değerlendiriliyor.