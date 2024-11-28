28 Kasım 2024, Perşembe
Aile hekiminden rapor almak ücretli mi, ne kadar? 2025 aile hekimi rapor ücreti kaç TL olacak?
Aile hekimlerinden alınan raporlar, özellikle çalışanlar için önemli bir konu olmaya devam ediyor. Çalışanlar aile hekimlerinden alacakları raporların ücretli olup olmadığını ve 2025 yılıyla birlikte rapor ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. İşte rapor ücretleriyle ilgili güncel gelişmeler ve sorulara dair ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 28.11.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 09:43