27 Kasım 2024, Çarşamba
TOKİ 43 ilde yüzlerce imara açık arsa satışına başladı! 500.000 TL teminat ve 48 ay vade imkanı: İşte açık arttırma takvimi...
TOKİ, 43 ilde toplam 849 arsayı açık artırma ile satışa çıkarıyor. 3 gün sürecek açık artırma, konut, ticaret, tarım, sağlık, eğitim gibi farklı alanlarda arsa almayı isteyenlere fırsat sunuyor. İki farklı ödeme planı ve çevrim içi katılım imkânı ile gerçekleşecek satışların detayları...
Giriş Tarihi: 27.11.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:38