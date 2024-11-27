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TOKİ 43 ilde yüzlerce imara açık arsa satışına başladı! 500.000 TL teminat ve 48 ay vade imkanı: İşte açık arttırma takvimi...

TOKİ, 43 ilde toplam 849 arsayı açık artırma ile satışa çıkarıyor. 3 gün sürecek açık artırma, konut, ticaret, tarım, sağlık, eğitim gibi farklı alanlarda arsa almayı isteyenlere fırsat sunuyor. İki farklı ödeme planı ve çevrim içi katılım imkânı ile gerçekleşecek satışların detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.11.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:38
TOKİ 43 ilde yüzlerce imara açık arsa satışına başladı! 500.000 TL teminat ve 48 ay vade imkanı: İşte açık arttırma takvimi...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 43 ilde toplam 849 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Toplam 8 milyon 476 bin 338 metrekare büyüklüğündeki arsaların muhammen bedeli 19 milyar 850 milyon 419 bin 710 TL olarak belirlendi. Açık artırmalar 27-28-29 Kasım tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek. Çevrim içi katılım imkanı sayesinde vatandaşlar internet üzerinden de teklif verebilecek.

TOKİ 43 ilde yüzlerce imara açık arsa satışına başladı! 500.000 TL teminat ve 48 ay vade imkanı: İşte açık arttırma takvimi...

Açık Artırma Tarihleri ve Şehirler

TOKİ'nin düzenleyeceği açık artırmalar, her il için belirlenen tarih sırasına göre gerçekleşecek. 27-28-29 Kasım tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yüz yüze yapılacak. Çevrim içi katılım sağlamak isteyenler ise www.emlakmuzayede.com.tr adresinden tekliflerini iletebilecek.

TOKİ 43 ilde yüzlerce imara açık arsa satışına başladı! 500.000 TL teminat ve 48 ay vade imkanı: İşte açık arttırma takvimi...

Arsaların satış takvimi şu şekilde:

📌27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla

📌28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ

📌29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van

TOKİ 43 ilde yüzlerce imara açık arsa satışına başladı! 500.000 TL teminat ve 48 ay vade imkanı: İşte açık arttırma takvimi...

Hangi Arsalar Satışta?

Satışa sunulan arsalar, farklı kullanım alanlarına hitap ediyor. Konut, ticaret, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi ve sosyal tesis alanlarının yanı sıra plansız arsalar ile akaryakıt istasyonu kullanımına uygun alanlar da listede yer alıyor. Bu çeşitlilik, yatırımcılar ve bireysel alıcılar için cazip seçenekler sunuyor.

TOKİ 43 ilde yüzlerce imara açık arsa satışına başladı! 500.000 TL teminat ve 48 ay vade imkanı: İşte açık arttırma takvimi...

Ödeme Seçenekleri: Hangi Plan Daha Uygun?

TOKİ, arsa alıcılarına iki esnek ödeme seçeneği sunuyor:

📍%25 Peşinat ve 48 Ay Vade

6 aylık ÜFE artış oranı en fazla %12,5 olacak.
Yıllık ÜFE artışı %25'i geçmeyecek şekilde uygulanacak.

TOKİ 43 ilde yüzlerce imara açık arsa satışına başladı! 500.000 TL teminat ve 48 ay vade imkanı: İşte açık arttırma takvimi...

📍%40 Peşinat ve 36 Ay Vade

6 aylık ÜFE artış oranı en fazla %7,5 olarak belirlendi.
Yıllık ÜFE artışı %15'i aşmayacak.

Her iki ödeme planı, alıcıların bütçelerine uygun şekilde tercih yapabilmesine olanak tanıyor.

TOKİ 43 ilde yüzlerce imara açık arsa satışına başladı! 500.000 TL teminat ve 48 ay vade imkanı: İşte açık arttırma takvimi...

Çevrim İçi Katılım Kolaylığı

Arsa satışlarına fiziki katılım imkanının yanı sıra çevrim içi teklif verme seçeneği de sunuluyor. www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden kayıt yaptırarak sisteme giriş yapan vatandaşlar, hem tekliflerini iletebilecek hem de artırmayı anlık olarak takip edebilecek.