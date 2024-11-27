TOKİ 43 ilde yüzlerce imara açık arsa satışına başladı! 500.000 TL teminat ve 48 ay vade imkanı: İşte açık arttırma takvimi...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 43 ilde toplam 849 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Toplam 8 milyon 476 bin 338 metrekare büyüklüğündeki arsaların muhammen bedeli 19 milyar 850 milyon 419 bin 710 TL olarak belirlendi. Açık artırmalar 27-28-29 Kasım tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek. Çevrim içi katılım imkanı sayesinde vatandaşlar internet üzerinden de teklif verebilecek.