Yüzde 34'lük MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Maaşıma asgari ücret oranında zam gelirse ne olur? 9.000, 10.000,10.500, 11.000, 12.000 TL maaş alanlar...
Yüzde 34'lük asgari ücret zammının ardından milyonlarca çalışan kendi maaş zamlarını hesaplamaya başladı. Asgari ücret yıllık %107'lik artarken yeni maaş hesaplamaları da gündemdeki yerini aldı. Peki maaşım asgari ücret oranında zamlanırsa ne olur? 9.000, 10.000,10.500, 11.000, 12.000 TL maaş alanlar...
Giriş Tarihi: 20.06.2023
12:54 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
13:08
Asgari ücrete ara zam açıklaması geldi. Doğrudan milyonlarca çalışanı etkileyen zam oranı yüzde 34 olarak açıklandı. Buna göre şekillenecek olan temmuz maaş zamlarının hemen öncesinde vatandaşlar arama motorlarında "Maaşıma asgari ücret oranında zam gelirse ne olur?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte tüm hesaplamalar...
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YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU?
Türkiye'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak olan yeni asgari ücret miktarını belirledi. Yapılan görüşmeler sonucunda, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 lira olarak belirlendiği açıklandı.
Bu karar, asgari ücretin önemli bir artış gösterdiği anlamına geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret tutarının bu yıl yüzde 107 arttığını ifade etti. Bu artış, çalışanların maddi durumlarının güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
MAAŞIMA ASGARİ ÜCRET ORANINDA ZAM GELİRSE NE OLUR?
İşte %34'lük zam gelmesi halinde olası maaşlar:
9000 1,34 12060
9250 1,34 12395 9500 1,34 12730 9750 1,34 13065
10000 1,34 13400 10250 1,34 13735 10500 1,34 14070 10750 1,34 14405