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Haberler Galeri %34 zamla Sosyal yardım ödemeleri! Kalem kalem hesaplandı! İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, GSS yeni tablo!

%34 zamla Sosyal yardım ödemeleri! Kalem kalem hesaplandı! İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, GSS yeni tablo!

Son dakika haberine göre, asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte birçok ödeme ve ücret kaleminde önemli değişiklikler yaşanacak. Yüzde 34'lük zam sonrası sosyal yardım ödemelerinin ne kadar arttığı araştmırılmaya başlandı. İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, GSS ödemelerinde tüm hesaplar çıktı. İşte zam sonrası sosyal yardım ödemeleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 12:16
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%34’lük zamlı Sosyal yardım ödemeleri! Kalem kalem hesaplandı! İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, GSS yeni tablo!

Zamlı sosyal yardım ödemeleri hesaplandı. Yeni tablo oluşurken asgari ücret zammı ile birlikte kimin ne kadar ödeme alacağı belli oldu. Peki 2023 sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı sosyal destek ödeme tutarları. İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, GSS yeni tablo!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%34’lük zamlı Sosyal yardım ödemeleri! Kalem kalem hesaplandı! İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, GSS yeni tablo!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı

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%34’lük zamlı Sosyal yardım ödemeleri! Kalem kalem hesaplandı! İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, GSS yeni tablo!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

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%34’lük zamlı Sosyal yardım ödemeleri! Kalem kalem hesaplandı! İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, GSS yeni tablo!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

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%34’lük zamlı Sosyal yardım ödemeleri! Kalem kalem hesaplandı! İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, GSS yeni tablo!

Bakan Işıkhan, asgari ücretin yılın ikinci yarısında brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini bildirerek, kararın işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla alındığını belirtti.