%34 zamla Sosyal yardım ödemeleri! Kalem kalem hesaplandı! İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, GSS yeni tablo!

Zamlı sosyal yardım ödemeleri hesaplandı. Yeni tablo oluşurken asgari ücret zammı ile birlikte kimin ne kadar ödeme alacağı belli oldu. Peki 2023 sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı sosyal destek ödeme tutarları. İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, GSS yeni tablo!