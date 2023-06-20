HaberlerGaleri%34 zamla Sosyal yardım ödemeleri! Kalem kalem hesaplandı! İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, GSS yeni tablo!
%34 zamla Sosyal yardım ödemeleri! Kalem kalem hesaplandı! İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, GSS yeni tablo!
Son dakika haberine göre, asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte birçok ödeme ve ücret kaleminde önemli değişiklikler yaşanacak. Yüzde 34'lük zam sonrası sosyal yardım ödemelerinin ne kadar arttığı araştmırılmaya başlandı. İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, GSS ödemelerinde tüm hesaplar çıktı. İşte zam sonrası sosyal yardım ödemeleri...